黑豹旗／棒球動漫熱血感！卓鴻志完投勝有率美和晉8強

中央社／ 新北21日電
美和中學投手卓鴻志投出高中首場完投勝，率隊以6比2擊敗新社高中、隊史首闖8強。圖中央社提供
美和中學投手卓鴻志投出高中首場完投勝，率隊以6比2擊敗新社高中、隊史首闖8強。圖中央社提供

黑豹旗青棒賽美和中學投手卓鴻志今天投出高中首場完投勝，率隊以6比2擊敗新社高中、隊史首闖8強；卓鴻志因看棒球動漫覺得熱血開始打球，今天率隊寫歷史也有化身主角的熱血感。

黑豹旗青棒賽美和中學今天與新社高中交手，美和先發投手卓鴻志總計用101球完投7局，僅被敲出5支安打，投出7次三振、4次四壞保送，失掉2分（1分責失分），完投奪下勝投。

美和總教練陳耿佑表示，卓鴻志最後一局有點不穩，感覺太想要三振對手，有鼓勵他繼續加油，面對壓力想法簡單化、不要把事情搞得太複雜。

改寫隊史黑豹旗紀錄，陳耿佑表示，美中不足的地方是2局連續2個失誤掉分，還好後半段戰術配合多搶保險分，這幾場比賽都很關鍵，很開心球員都有挺過來。

卓鴻志表示，投到最後一局有點小壓力，知道要改寫隊史紀錄、很希望可以幫助球隊，先前2度有機會挑戰完投，都差1個出局數，今天投出高中生涯首次完投勝，他則表示，沒有把個人紀錄看太重。

卓鴻志是宜蘭人，國二因受傷沒辦法穩定出賽，手肘韌帶撕裂，休息一年後、感覺跟不上隊友，高中想到外面闖看看，選擇到美和讀書打球，他也感謝這邊的教練給很多空間和幫助。

被問起開始打棒球的契機，卓鴻志表示，主要是看棒球動漫「鑽石王牌」、「棒球大聯盟」，覺得很熱血、想要跟主角一樣，今天完投率隊寫歷史，也有熱血的感覺。

卓鴻志從開始打球就算專職投手，自評優勢是投球的穩定度和續航力，目前直球最快球速可以投到約138公里，變化球種有滑球、曲球和變速球；下一場將對上羅東高工，他笑說很期待對上家鄉球隊。

棒球 黑豹旗 球速

