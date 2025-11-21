中職／兄弟女打教莎菈WPBL選秀獲選 有望以球員身分參戰

中信兄弟隊今年聘請外籍打擊教練莎菈（Sarah Edwards），使莎菈成為亞洲職棒第1位女性教練。如今莎菈將有新身分，她在女子職棒聯盟（WPBL）選秀當中獲選，有望以球員身分展開棒球生涯新篇章。

莎菈11月2日在個人IG發長文，「這一切都會化成一個故事，我會用尊嚴，帶著驕傲去訴說。這一季能和兄弟們一起，是我最大的榮幸。這段旅程超越我以往的一切經驗，我註定會笑、會哭、學會分辨、也會犯錯，深深感謝那些一路支持我的人。」莎菈也依序向球迷、教練團、工作人員和兄弟球員們致謝。

WPBL預計在2026年夏天開打，共有舊金山、洛杉磯、紐約和波士頓4隊，現年29歲的莎菈在選秀會第3輪第10順位獲得洛杉磯青睞，資料顯示位置是一壘手。

總計有120位球員在這次選秀會被4支球隊選中，賽季開始後，各隊陣容將縮減至15人。選秀狀元是現年27歲的惠特摩（Kelsie Whitmore），她曾在美國獨立聯盟大西洋聯盟出賽，成為該聯盟史上首位女性球員。

中選後，莎菈也在社群平台轉貼並寫道，「謝謝所有在場上、全世界支持過我的人。謝謝洛杉磯。」