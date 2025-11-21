中職／樂天桃猿發文3Q黃子鵬 球迷討「公」道：阿公的呢？

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
樂天桃猿官方社群帳號發文感謝黃子鵬。截圖自Rakuten Monkeys FB
樂天桃猿官方社群帳號發文感謝黃子鵬。截圖自Rakuten Monkeys FB

台鋼雄鷹隊今天確定以5年6600萬合約網羅黃子鵬，待了9年的樂天桃猿隊也透過官方社群帳號，發文感謝他的貢獻，球迷們卻歪樓表示，「阿公（前總教練古久保健二）的呢？」

樂天官方社群發文寫道，「謝謝你，黃子鵬！『老虎』黃子鵬2017年季中選秀加入球隊後，展現穩定投球表現，不論先發、中繼角色都能稱職扮演，2019年拿下中繼王，2022年勇奪防禦率王，更是連5年投球局數破百，並在今年達成生涯50勝，為球隊立下不可磨滅的貢獻。」

「除球場上表現以外，場下子鵬更扮演投手組重要靈魂人物。帶領樂天桃猿投手們團結一致，同時也用招牌笑容和溫柔個性帶給球團許多溫暖與歡笑。今年球季結束後，黃子鵬選擇行使自由球員權利，球團衷心感謝他多年來對球隊的奉獻與努力，並祝福他未來一切順利。」

值得一提的是，前總教練古久保健二無預警下台後，至今球團沒有在社群平台發過感謝文，因此球迷這次紛紛為「阿公」討公道：「那阿公的呢？」、「樂天球團連阿公的Thank you都不願意做，被噴到掛真是剛好而已！」、「阿公到底怎麼了」、「林立再留不住，就換我跟樂天說Thank you了」、「要賣球隊就趕快，歹戲拖棚」。

台鋼雄鷹 樂天桃猿 黃子鵬 古久保健二

