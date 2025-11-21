棒球／長嶋茂雄追思會東蛋進行 大谷翔平、高市早苗透過影片追悼

日本棒球名將長嶋茂雄今年6月3日逝世，今天在東京巨蛋舉辦追思會，眾多名人到場致意，大谷翔平、鈴木一朗和日本首相高市早苗透過影片發表追悼訊息。

棒球界、政界、財經界、媒體、體育圈與藝能界等眾多名人皆到場致意。王貞治、松井秀喜和演員北大路欣依序發表告別詞，高市早苗、大谷翔平與鈴木一朗的追悼訊息也透過影片方式播放。

大谷翔平在影片中說道，「得知您辭世的消息，我由衷致上哀悼之意。長嶋茂雄前輩至今留下的卓越功績，以及深深刻在人們心中的精彩表現，作為一名從事棒球的後輩，我想獻上最真誠的感謝。」

「第一次與長嶋先生同桌用餐時，我感覺他整個人都在發光。我從沒遇過會讓人產生那種感覺的人，那種衝擊到現在都清楚記得。重新回望長嶋先生走過的道路，我強烈地感受到，把他交付給我們的接力棒傳遞給下一代，就是我、也是我們的使命。」

「我深信長嶋茂雄先生將永遠不滅，他的品格與功績，不只是棒球界，日本體育界也會永遠閃耀光芒，長年以來，您辛苦了。」