黑豹旗／郭靖源高中球速增20公里 率羅東高工首闖8強

中央社／ 新北21日電
黑豹旗青棒賽羅東高工靠著先發投手郭靖源（右）5局無失分好投壓制，以10比0擊敗金門農工、闖進8強寫隊史紀錄。中央社
黑豹旗青棒賽羅東高工今天與金門農工交手，高三投手郭靖源總計用57球投5局，僅被敲出3支安打，投出5次三振、1次四壞保送，無失分，率隊搶勝、拿下勝投。

羅東高工再推進隊史黑豹旗最佳成績紀錄、晉級8強，總教練何昱德表示，可以打進8強，球隊目前為止投打表現都算滿意，也笑說算是運氣不錯，並感謝林燈文教公益基金會對球隊的資助。

何昱德表示，郭靖源剛升上高中球速不到120公里，但透過重練訓練輔助，目前最快已經可以投到140公里，高三主要設定後援出賽，投球有壓制力，面對危機場面不會緊張、不容易發生沒必要的錯誤，心臟算是大顆。

何昱德表示，郭靖源前幾場沒有機會上場，所以今天讓他先發出賽，設定的用球數就是60顆左右、表現符合教練團預期；至於打線方面，面對金門農工王牌投手洪嘉恩，賽前有讓球員看影片觀察，針對洪嘉恩的球路訓練，應對沒有大問題。

郭靖源是此批報名投手唯一高三球員，他表示壓力大、也有責任，今天扛先發出賽，運用直球與變化球的速差擾亂打者。

羅東高工轉木棒組球隊6年，今年有2名球員何宗旂、吳柏賢在選秀獲得指名，也帶來不同的刺激，郭靖源表示，吳柏賢有回學校勉勵學弟們，分享職棒訓練與高中的不同，看到學長如願加入職棒，也讓他有畢業想挑戰職棒的想法。

郭靖源除了直球外，還有滑球、指叉球，還有曲球，偶像是日籍好手達比修有，欣賞達比修有有多樣變化球種，希望可以向他看齊。

