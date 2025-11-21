黑豹旗／金門農工洪嘉恩想追上許書誠 目標畢業投到145公里

快訊

中央社／ 新北21日電
金門農工今年黑豹旗闖進16強寫隊史新猷，王牌投手洪嘉恩（前）身高184公分，非科班出身，卻可以投到138公里、也是亮點，他目標畢業投到145公里。中央社
金門農工今年黑豹旗闖進16強寫隊史新猷，王牌投手洪嘉恩（前）身高184公分，非科班出身，卻可以投到138公里、也是亮點，他目標畢業投到145公里。中央社

金門農工今年闖進黑豹旗16強寫隊史新猷，王牌投手洪嘉恩看見同屆球員許書誠在U18世界盃發光發熱，坦言想要追上，近一年勤練球速進步至138公里，目標畢業投到145公里。

黑豹旗青棒賽金門農工今年闖進16強、改寫隊史紀錄，今天不敵羅東高工止步、無緣再推進紀錄，總教練楊德城表示，可以走到這已不簡單，每場比賽鼓勵球員把比賽打精彩，勝負不用看得太重，重要的是要學到東西。

楊德城表示，打球雖然辛苦，但也鼓勵球員要找回打球的樂趣和動力，希望透過這個比賽打出不錯的成績，讓有興趣的球員可以堅持繼續走下去。

金門農工王牌投手洪嘉恩登板吸睛，身高184公分，即便非科班出身，卻可以投到138公里、也是亮點，今天先發3局失8分（僅1分責失分），球隊以0比10吞敗止步，洪嘉恩是敗投。

洪嘉恩表示，今天第一局狀況還可以，但可能疲勞累積，第2局感覺身體有點跟不上，打進16強雖已經是隊史最佳，應該還可以更好，也提到自己心態還沒有很成熟，有時候太想贏，場上有狀況就容易受到影響。

洪嘉恩近一年進步明顯，去年球速不到130公里、今年最快已經可以投到138公里，他表示，看到過去曾一起打球的同屆球員許書誠在U18世界盃舞台上發光發熱受到刺激，也想要追上他，所以下功夫努力訓練。

洪嘉恩表示，家中沒有其他親戚在打球，會開始打棒球，是看到棒球隊在練習、覺得很有趣，主動想要加入，過程中雖也有想要放棄的時候，但還是喜歡打球、又重新回到球隊。

