中職／黃子鵬離隊怎麼補？桃猿補償方案等名單：雄鷹也有好手
台鋼雄鷹隊今天宣布以5年、6600萬元在自由球員市場上網羅黃子鵬，母隊樂天桃猿隊也給予祝福，至於接下來的補償方案則要等待雄鷹隊提出的名單才能進行討論。
對於黃子鵬轉戰雄鷹，樂天桃猿球團表示，尊重黃子鵬投手的選擇，也感謝他這些年為球隊的努力及貢獻，他在場內、場外都是很有經驗的投手，對球隊有不小幫助，在中華隊國手期間也有好表現，我們祝福他。
桃猿球團也指出，在黃子鵬行使自由球員市場後，就已經按照整體評估，一次開出最有誠意的條件，提供3年以上的複數年合約，交由經紀公司、黃子鵬評估。
如今黃子鵬確定轉投雄鷹，根據中華職棒自由球員的A級球員補償方式，猿隊可在年薪125％全額轉隊費，或年薪75％加上一名25人名單外球員做選擇，據了解，黃子鵬今年月薪為70萬元，換算下來會落在轉隊補償金1050萬元，或是630萬元加上一名球員。
桃猿球團也回覆，雄鷹雖是新球隊，但陣中也有不錯的好手，對於黃子鵬的補償方案仍要等待雄鷹球團提出名單後，才會進行討論與抉擇。
猿隊連續3年都沒能留住成為自由球員的大咖球星，明年林立也將符合資格，桃猿球團表示，與林立所屬經紀公司每周都進行溝通，目前互動良好。
