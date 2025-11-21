快訊

中職／黃子鵬離隊怎麼補？桃猿補償方案等名單：雄鷹也有好手

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
未能留住人，母隊樂天桃猿隊仍給予黃子鵬祝福。聯合報系資料照
台鋼雄鷹隊今天宣布以5年、6600萬元在自由球員市場上網羅黃子鵬，母隊樂天桃猿隊也給予祝福，至於接下來的補償方案則要等待雄鷹隊提出的名單才能進行討論。

對於黃子鵬轉戰雄鷹，樂天桃猿球團表示，尊重黃子鵬投手的選擇，也感謝他這些年為球隊的努力及貢獻，他在場內、場外都是很有經驗的投手，對球隊有不小幫助，在中華隊國手期間也有好表現，我們祝福他。

桃猿球團也指出，在黃子鵬行使自由球員市場後，就已經按照整體評估，一次開出最有誠意的條件，提供3年以上的複數年合約，交由經紀公司、黃子鵬評估。

如今黃子鵬確定轉投雄鷹，根據中華職棒自由球員的A級球員補償方式，猿隊可在年薪125％全額轉隊費，或年薪75％加上一名25人名單外球員做選擇，據了解，黃子鵬今年月薪為70萬元，換算下來會落在轉隊補償金1050萬元，或是630萬元加上一名球員。

桃猿球團也回覆，雄鷹雖是新球隊，但陣中也有不錯的好手，對於黃子鵬的補償方案仍要等待雄鷹球團提出名單後，才會進行討論與抉擇。

猿隊連續3年都沒能留住成為自由球員的大咖球星，明年林立也將符合資格，桃猿球團表示，與林立所屬經紀公司每周都進行溝通，目前互動良好。

樂天桃猿 黃子鵬 自由球員

相關新聞

中職／黃子鵬5年6600萬元加盟雄鷹 隊史FA補強第一人

樂天桃猿隊「老虎」黃子鵬確定南下，台鋼雄鷹隊今天宣布以5年、6600萬元網羅，簽下這名今年中職自由球員市場最受矚目的好手...

中職／黃子鵬出走後 桃猿FA「逃走率」已衝破6成

台鋼雄鷹隊今天宣布以5年6600萬元合約簽下黃子鵬，成為今年第一個敲定動向的自由球員，這筆簽約也是樂天桃猿隊隊史（含前身...

中職／黃子鵬加盟雄鷹意義巨大 劉東洋談洋將布局：增加空間

台鋼雄鷹隊今天開出5年、6600萬元合約成功網羅本土強投黃子鵬，隊史成軍以來第一次成功在自由球員市場補強，領隊劉東洋坦言...

中職／黃子鵬大約溢價嗎？劉東洋看見雄鷹球迷淚水

台鋼雄鷹隊開出5年、6600萬元（包含激勵獎金）的合約，在今年自由球員市場捕獲黃子鵬這條大魚，對於外界的「溢價說」，雄鷹...

經典賽／大谷翔平有意參戰 日媒指出：僅以打者出賽

明年的世界棒球經典賽，球迷有望看到大谷翔平穿上日本隊球衣，只不過將單刀赴會，根據日本媒體《產經新聞》報導，大谷翔平已經展...

黑豹旗／金門農工闖16強寫隊史新猷 教練：留鄉也能被看見

黑豹旗青棒金門農工今年闖16強寫下隊史新猷，教練黃國偉表示，金門教練不足、球員外流是問題，但這次的好成績，相信提供金門球...

