中職／黃子鵬澄清湖沒輸過超威！可能與昔日宿敵郭阜林同隊

聯合新聞網／ 綜合報導
2020年獅猿戰，黃子鵬與郭阜林因觸身球發生衝突。截圖自影片畫面
台鋼雄鷹隊開出5年6600萬元合約，網羅自由球員市場強投黃子鵬，黃子鵬生涯在雄鷹主場「澄清湖球場」6勝0敗，防禦率1.11。

黃子鵬生涯在澄清湖6勝0敗，累積56.2局投球，防禦率1.11，每局被上壘率0.90，被打擊率0.210。

今年季後挑戰賽樂天桃猿隊與統一獅隊交手，第3戰在澄清湖進行，黃子鵬被推派為先發，主投5局只失3分，幫助球隊以9：3拿下關鍵的勝利。

值得一提的是，郭阜林去年轉戰雄鷹，成為球隊主力之一。2020年9月5日，當時效力獅隊的郭阜林因觸身球和黃子鵬發生「大場面」，如今兩人有望成為隊友。

澄清湖 黃子鵬 郭阜林 台鋼雄鷹 樂天桃猿 統一獅

