中職／黃子鵬大約溢價嗎？劉東洋看見雄鷹球迷淚水
台鋼雄鷹隊開出5年、6600萬元（包含激勵獎金）的合約，在今年自由球員市場捕獲黃子鵬這條大魚，對於外界的「溢價說」，雄鷹領隊劉東洋說：「我們認為符合他的價值。」
黃子鵬生涯在Lamigo及樂天桃猿隊累積51勝45敗，8個球季投了840.2局，2021年從牛棚轉任先發後更是連5年投球局數破百，生涯防禦率3.24，無疑是近年中職本土王牌投手之一。
今年球季結束後，黃子鵬宣告行使自由球員權利，最終回到故鄉高雄，這筆大約雖然外界有溢價的評語，但劉東洋點出，黃子鵬對球隊能夠提供戰力，還有對年輕球員的影響力都很重要，還有一點就是高雄球迷的情感。
黃子鵬確定投入自由球員市場後，雄鷹球迷看到劉東洋都在呼籲他簽下這位高雄子弟，今天冬季聯盟在澄清湖棒球場的賽事，劉東洋也到場觀戰，早上補強的消息一出，就在球場遇到球迷真實回饋。
「很多球迷很興奮，跟我說謝謝，幫他們補到黃子鵬。」劉東洋說：「有的球迷眼眶泛淚，這也代表球隊的在地深耕。」
