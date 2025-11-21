中職／黃子鵬加盟雄鷹意義巨大 劉東洋談洋將布局：增加空間

台鋼雄鷹隊今天開出5年、6600萬元合約成功網羅本土強投黃子鵬，隊史成軍以來第一次成功在自由球員市場補強，領隊劉東洋坦言，想要翻轉新球隊招募不易的印象，黃子鵬的奪冠經驗也是球隊所需。

「老虎」黃子鵬今年季後宣布行使自由球員資格，受到不少球隊追逐，雄鷹最終成功攔截，合約細節暫未透露，不過6600萬元的總額中包含激勵獎金。

劉東洋表示，黃子鵬的加盟對於球隊有不同意義，「首先他是隊史第一位FA加盟的選手，又是高雄在地。其次，台鋼作為新球隊，外界印象上競爭力不足又在南部，球員難免比較躊躇不前，球隊也想要避免這樣的印象每年延續，這個簽約的意義是很巨大的。」

黃子鵬不僅在中職有著穩定的先發表現，今年隨著樂天桃猿隊拿下中職總冠軍，也是去年中華隊12強奪冠成員，劉東洋表示，黃子鵬在戰力上有幫助，加上球隊年輕投手居多，「希望他扮演投手群的中流砥柱，帶領年輕球員。」

劉東洋表示，黃子鵬加盟之後，預計與江辰晏共組雄鷹先發輪值的左右護法，持續朝季後賽的目標衝刺，「他的奪冠經驗對我們來說特別珍貴。」

在本土先發投手獲得補強後，對於明年洋將的投打配置也會有影響，劉東洋表示：「大家都關心的魔鷹，還是要看後面與他經紀人交涉的狀況，但黃子鵬加入後，有增加一些（洋將布局）空間是事實。」