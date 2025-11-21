快訊

台積電探1,385元！台股一度重挫1,006點、寫史上盤中第9大跌點

高市「台灣有事」發言讓陸暴怒 CNN曝北京背後「更深層顧慮」

輝達投資10億元設台灣總部！經濟部：2個月前已核准

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／黃子鵬加盟雄鷹意義巨大 劉東洋談洋將布局：增加空間

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
台鋼雄鷹隊今天開出5年、6600萬元合約成功網羅本土強投黃子鵬 聯合報系資料照
台鋼雄鷹隊今天開出5年、6600萬元合約成功網羅本土強投黃子鵬 聯合報系資料照

台鋼雄鷹隊今天開出5年、6600萬元合約成功網羅本土強投黃子鵬，隊史成軍以來第一次成功在自由球員市場補強，領隊劉東洋坦言，想要翻轉新球隊招募不易的印象，黃子鵬的奪冠經驗也是球隊所需。

「老虎」黃子鵬今年季後宣布行使自由球員資格，受到不少球隊追逐，雄鷹最終成功攔截，合約細節暫未透露，不過6600萬元的總額中包含激勵獎金。

劉東洋表示，黃子鵬的加盟對於球隊有不同意義，「首先他是隊史第一位FA加盟的選手，又是高雄在地。其次，台鋼作為新球隊，外界印象上競爭力不足又在南部，球員難免比較躊躇不前，球隊也想要避免這樣的印象每年延續，這個簽約的意義是很巨大的。」

黃子鵬不僅在中職有著穩定的先發表現，今年隨著樂天桃猿隊拿下中職總冠軍，也是去年中華隊12強奪冠成員，劉東洋表示，黃子鵬在戰力上有幫助，加上球隊年輕投手居多，「希望他扮演投手群的中流砥柱，帶領年輕球員。」

劉東洋表示，黃子鵬加盟之後，預計與江辰晏共組雄鷹先發輪值的左右護法，持續朝季後賽的目標衝刺，「他的奪冠經驗對我們來說特別珍貴。」

在本土先發投手獲得補強後，對於明年洋將的投打配置也會有影響，劉東洋表示：「大家都關心的魔鷹，還是要看後面與他經紀人交涉的狀況，但黃子鵬加入後，有增加一些（洋將布局）空間是事實。」

黃子鵬 台鋼雄鷹 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／黃子鵬出走後 桃猿FA「逃走率」已衝破6成

中職／黃子鵬5年6600萬元加盟雄鷹 隊史FA補強第一人

中職／FA市場觀察：好捕手不嫌多！ 林岱安比蘇智傑更搶手

中職／蘇智傑有複數球團爭取 進度要看黃子鵬

相關新聞

中職／黃子鵬5年6600萬元加盟雄鷹 隊史FA補強第一人

樂天桃猿隊「老虎」黃子鵬確定南下，台鋼雄鷹隊今天宣布以5年、6600萬元網羅，簽下這名今年中職自由球員市場最受矚目的好手...

中職／黃子鵬出走後 桃猿FA「逃走率」已衝破6成

台鋼雄鷹隊今天宣布以5年6600萬元合約簽下黃子鵬，成為今年第一個敲定動向的自由球員，這筆簽約也是樂天桃猿隊隊史（含前身...

中職／黃子鵬加盟雄鷹意義巨大 劉東洋談洋將布局：增加空間

台鋼雄鷹隊今天開出5年、6600萬元合約成功網羅本土強投黃子鵬，隊史成軍以來第一次成功在自由球員市場補強，領隊劉東洋坦言...

中職／黃子鵬大約溢價嗎？劉東洋看見雄鷹球迷淚水

台鋼雄鷹隊開出5年、6600萬元（包含激勵獎金）的合約，在今年自由球員市場捕獲黃子鵬這條大魚，對於外界的「溢價說」，雄鷹...

讀賣巨人啦啦隊VENUS 首次海外專場獻台灣

日本讀賣巨人官方啦啦隊VENUS正式隆重宣布，將於12月20日在台北三創生活園區CLAPPER STUDIO辦史上首次海...

中職／台南亞太球場改善進度快 獅隊開幕戰有望如期開打

台南亞太成棒主球場今年初完工後，目前進入中職認證最後階段，在改善進度比預期快情況下，有機會在3月安排中職官辦熱身賽，同時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。