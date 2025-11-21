快訊

台積電探1,385元！台股一度重挫1,006點、寫史上盤中第9大跌點

高市「台灣有事」發言讓陸暴怒 CNN曝北京背後「更深層顧慮」

輝達投資10億元設台灣總部！經濟部：2個月前已核准

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／黃子鵬出走後 桃猿FA「逃走率」已衝破6成

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿連3年都有大咖FA出走，分別是黃子鵬、朱育賢與陳俊秀。 聯合報系資料照
樂天桃猿連3年都有大咖FA出走，分別是黃子鵬、朱育賢與陳俊秀。 聯合報系資料照

台鋼雄鷹隊今天宣布以5年6600萬元合約簽下黃子鵬，成為今年第一個敲定動向的自由球員，這筆簽約也是樂天桃猿隊隊史（含前身）第四度流失自由球員，出走率達到6成67。

明年球季將是32歲的黃子鵬，帶著連5年破百局投球「賣相」上架自由市場，吸引各隊競逐，最終由雄鷹得手，這是雄鷹隊史首度爭取FA成功。黃子鵬今年月薪70萬，屬於A級自由球員，轉戰其他球隊，雄鷹需支付1050萬轉隊費或630萬轉隊費加1名補償選手給猿隊。

中職導入自由球員制度以來，加上今天確定轉隊的黃子鵬，目前累積7例轉隊，其中5名打者、2名投手；此外，6次由猿隊選手提出FA申請，共4人出走，即便今年統一獅隊最終未留下林岱安、蘇智傑，猿隊仍是全聯盟唯一「出走率」超過5成的球隊。

中職各隊（含前身）歷年提出FA申請案例及出走人數

球隊 FA案例 離隊人數

樂天桃猿 6 4（林智勝、陳俊秀、朱育賢、黃子鵬）

富邦悍將 7 2（鄭達鴻、賴鴻誠）

中信兄弟 10 1（陳子豪）

統一獅 3 0

味全龍 1 0

註：尚未加入林岱安、蘇智傑

樂天桃猿 黃子鵬 自由球員

延伸閱讀

中職／黃子鵬5年6600萬元加盟雄鷹 隊史FA補強第一人

中職／FA市場觀察：好捕手不嫌多！ 林岱安比蘇智傑更搶手

中職／蘇智傑有複數球團爭取 進度要看黃子鵬

中職／黃子鵬行使FA動向受矚 經紀人：已跟各隊初步談過

相關新聞

中職／黃子鵬5年6600萬元加盟雄鷹 隊史FA補強第一人

樂天桃猿隊「老虎」黃子鵬確定南下，台鋼雄鷹隊今天宣布以5年、6600萬元網羅，簽下這名今年中職自由球員市場最受矚目的好手...

中職／黃子鵬出走後 桃猿FA「逃走率」已衝破6成

台鋼雄鷹隊今天宣布以5年6600萬元合約簽下黃子鵬，成為今年第一個敲定動向的自由球員，這筆簽約也是樂天桃猿隊隊史（含前身...

中職／黃子鵬加盟雄鷹意義巨大 劉東洋談洋將布局：增加空間

台鋼雄鷹隊今天開出5年、6600萬元合約成功網羅本土強投黃子鵬，隊史成軍以來第一次成功在自由球員市場補強，領隊劉東洋坦言...

中職／黃子鵬大約溢價嗎？劉東洋看見雄鷹球迷淚水

台鋼雄鷹隊開出5年、6600萬元（包含激勵獎金）的合約，在今年自由球員市場捕獲黃子鵬這條大魚，對於外界的「溢價說」，雄鷹...

讀賣巨人啦啦隊VENUS 首次海外專場獻台灣

日本讀賣巨人官方啦啦隊VENUS正式隆重宣布，將於12月20日在台北三創生活園區CLAPPER STUDIO辦史上首次海...

中職／台南亞太球場改善進度快 獅隊開幕戰有望如期開打

台南亞太成棒主球場今年初完工後，目前進入中職認證最後階段，在改善進度比預期快情況下，有機會在3月安排中職官辦熱身賽，同時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。