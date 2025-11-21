中職／黃子鵬出走後 桃猿FA「逃走率」已衝破6成

台鋼雄鷹隊今天宣布以5年6600萬元合約簽下黃子鵬，成為今年第一個敲定動向的自由球員，這筆簽約也是樂天桃猿隊隊史（含前身）第四度流失自由球員，出走率達到6成67。

明年球季將是32歲的黃子鵬，帶著連5年破百局投球「賣相」上架自由市場，吸引各隊競逐，最終由雄鷹得手，這是雄鷹隊史首度爭取FA成功。黃子鵬今年月薪70萬，屬於A級自由球員，轉戰其他球隊，雄鷹需支付1050萬轉隊費或630萬轉隊費加1名補償選手給猿隊。

中職導入自由球員制度以來，加上今天確定轉隊的黃子鵬，目前累積7例轉隊，其中5名打者、2名投手；此外，6次由猿隊選手提出FA申請，共4人出走，即便今年統一獅隊最終未留下林岱安、蘇智傑，猿隊仍是全聯盟唯一「出走率」超過5成的球隊。

中職各隊（含前身）歷年提出FA申請案例及出走人數 球隊 FA案例 離隊人數 樂天桃猿 6 4（林智勝、陳俊秀、朱育賢、黃子鵬） 富邦悍將 7 2（鄭達鴻、賴鴻誠） 中信兄弟 10 1（陳子豪） 統一獅 3 0 味全龍 1 0 註：尚未加入林岱安、蘇智傑