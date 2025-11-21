中職／黃子鵬5年6600萬元加盟雄鷹 隊史FA補強第一人

快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
台鋼雄鷹隊今天宣布以5年、6600萬元網羅投手黃子鵬（左）。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊今天宣布以5年、6600萬元網羅投手黃子鵬（左）。圖／台鋼雄鷹隊提供

樂天桃猿隊「老虎」黃子鵬確定南下，台鋼雄鷹隊今天宣布以5年、6600萬元網羅，簽下這名今年中職自由球員市場最受矚目的好手，高雄出身的黃子鵬：「謝謝台鋼帶我回家。」

台鋼雄鷹宣布與投手黃子鵬完成簽約，合約總值為5年6,600萬元，相關細節再擇期對外公布，黃子鵬新球季將披上台鋼雄鷹69號戰袍，成為隊史FA補強第一人。

黃子鵬為2024年世界12強賽冠軍中華隊國手，中職生涯前3個球季後援為主，每年出賽數都破50場，前3季共171場出賽，拿下56次中繼成功，其中2019年更以23次中繼成功勇奪中繼王獎項。

2021年起黃子鵬改以先發角色，連5個球季局數破百、穩定出賽，尤其2022年24場登板都是先發，戰績12勝3敗，共投158.2局，防禦率僅2.33，局數、勝投都是本土最多，防禦率更是稱霸聯盟，是中職暌違7個球季之後，再度由本土投手拿下防禦率王。

身為高雄在地球隊，台鋼雄鷹積極延攬高雄出身好手，黃子鵬三級棒球都在南台灣發展，更是高雄在地人，簽約當天，台鋼雄鷹特別派出「高雄水美眉」TAKAMEI送上台鋼雄鷹球帽與帽T，展現高雄熱情與歡迎，迎接這位在地好手加盟家鄉球隊。

黃子鵬感性表示：「謝謝你們帶我回家。」台鋼雄鷹球團領隊劉東洋則表示：「隊史第一名FA加盟的選手出身自高雄在地，具有格外不同的意義，很開心球團能為台鋼雄鷹球迷帶回子鵬。」

台鋼雄鷹在11月搶先談定第一名自由球員，黃子鵬為投手群注入強大戰力，隊史第3年一軍賽季，持續以打進季後賽為目標。

台鋼雄鷹 黃子鵬 中職

