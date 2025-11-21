黑豹旗／金門農工闖16強寫隊史新猷 教練：留鄉也能被看見

快訊

中央社／ 新北21日電
黑豹旗青棒賽金門農工闖進16強寫下隊史新猷，教練黃國偉表示，金門教練不足、球員外流是問題，但這次的好成績，相信提供金門球員不同想法和選擇。圖為金門農工14日出賽畫面。（展逸提供）中央社
黑豹旗青棒金門農工今年闖16強寫下隊史新猷，教練黃國偉表示，金門教練不足、球員外流是問題，但這次的好成績，相信提供金門球員不同想法和選擇、留下也有機會被看到。

黑豹旗青棒賽金門農工今年拚進16強寫下隊史新紀錄，教練黃國偉接受中央社記者訪問表示，球員來來去去，但相信經過這次黑豹旗、應該可以吸引很多球員想要回到球隊打球。

黃國偉表示，金門農工不是科班球隊，但練習量絕對是社團最多，暑假60天的時間，扣除比賽、休息期，幾乎有一半天數都在練球、訓練算是很扎實。

今年U18世界盃棒球賽國手許書誠也來自金門，黃國偉表示，相信許書誠和此次黑豹旗的好成績，都可以提供金門想打球的球員不同的想法和選擇。

黃國偉表示，許書誠直到國中階段都在金門接受訓練，這次黑豹旗王牌投手洪嘉恩的表現也受到關注和討論，「只要跟著球隊扎實訓練，就算留在金門、還是有機會被看見。」

黃國偉透露，上屆黑豹旗打完，其實球隊一度要解散，目前陣中的3名教練幾乎都非科班球員出身，他的本業是金門機場消防員，3個教練要兼顧金門國小、國中、高中等3個層級的訓練，教練不足也是短時間難以解決的難題，一路走來遇到很多困難，但也感謝有很多人默默支持、才能繼續堅持下去。

