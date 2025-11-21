讀賣巨人啦啦隊VENUS 首次海外專場獻台灣

日本讀賣巨人官方啦啦隊VENUS正式隆重宣布，將於12月20日在台北三創生活園區CLAPPER STUDIO辦史上首次海外專場公演「讀賣巨人啦啦隊VENUS首次台灣見面會」，預計下午、晚上共兩場演出，活動門票11月24日中午12時udn售票網獨家啟售。

自1994年成立以來，這是VENUS首度以「全員陣容」、完整舞台形式踏出日本與海外粉絲正面相見，展現隊伍最具代表性的舞蹈魅力與品牌精神，具畫時代意義。

本次台北公演將以「和風、歷史、交流、魅力、驚喜」五大主題打造舞台，有日本傳統樂器結合充滿日本文化象徵的服裝設計與舞蹈演出、全球知名日本動畫主題曲選曲、歷代經典隊服走秀等，讓觀眾一秒走進日系應援世界。

更令人期待的是，活動當天不僅將有神秘嘉賓登場，並將全球首度公開發表「VENUS 2026年新隊長」，台灣粉絲將參與這不容錯過的歷史性時刻。

今年9月VENUS部分成員來台參與中信兄弟主題日活動，以精準俐落的舞蹈與充滿能量的應援燃爆全場，成功掀起話題。

為回應來自台灣粉絲的熱情與期待，VENUS決定再度來台，正式官宣以「首場海外完整專場公演」之姿回應支持。