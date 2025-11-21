聽新聞
0:00 / 0:00

讀賣巨人啦啦隊VENUS 首次海外專場獻台灣

聯合報／ 本報訊
讀賣巨人啦啦隊VENUS將首度來台舉辦粉絲見面會，並展現多元才藝。圖／聯合數位文創提供
讀賣巨人啦啦隊VENUS將首度來台舉辦粉絲見面會，並展現多元才藝。圖／聯合數位文創提供

日本讀賣巨人官方啦啦隊VENUS正式隆重宣布，將於12月20日在台北三創生活園區CLAPPER STUDIO辦史上首次海外專場公演「讀賣巨人啦啦隊VENUS首次台灣見面會」，預計下午、晚上共兩場演出，活動門票11月24日中午12時udn售票網獨家啟售。

自1994年成立以來，這是VENUS首度以「全員陣容」、完整舞台形式踏出日本與海外粉絲正面相見，展現隊伍最具代表性的舞蹈魅力與品牌精神，具畫時代意義。

本次台北公演將以「和風、歷史、交流、魅力、驚喜」五大主題打造舞台，有日本傳統樂器結合充滿日本文化象徵的服裝設計與舞蹈演出、全球知名日本動畫主題曲選曲、歷代經典隊服走秀等，讓觀眾一秒走進日系應援世界。

更令人期待的是，活動當天不僅將有神秘嘉賓登場，並將全球首度公開發表「VENUS 2026年新隊長」，台灣粉絲將參與這不容錯過的歷史性時刻。

今年9月VENUS部分成員來台參與中信兄弟主題日活動，以精準俐落的舞蹈與充滿能量的應援燃爆全場，成功掀起話題。

為回應來自台灣粉絲的熱情與期待，VENUS決定再度來台，正式官宣以「首場海外完整專場公演」之姿回應支持。

延伸閱讀

評日本首相高市早苗「台灣有事論」惹議 女藝人挨批「不做功課」

生達法說會／明年台灣五項新品上市 日本也有兩項CDMO合作案

韓流吹進馬祖！韓國啦啦隊女神李晧禎、鄭雪兒登島直呼超療癒

賴總統吃日本水產品聲援 陸外交部批作秀：改變不了「一中事實」

相關新聞

經典賽／中華隊定出43人名單 1月15日開始集訓

備戰2026年世界棒球經典賽，中華隊今日召開選訓會議確定兩項事項，明年1月15日將在國訓中心展開第一階段集訓，大名單人數...

經典賽／旅美台將官辦熱身賽才能加入 曾總：盡量再洽談

中華隊今天在選訓會議訂出明年1月15日開始集訓的時間表，地點在國訓中心，只不過旅美台將的加入時間點尚未確定，而根據規定，...

中職／美媒提道奇對徐若熙有興趣 美網友：像收集無限寶石

味全龍隊火球男徐若熙上月29日行使旅外球員資格，美國媒體《Dodgers Nation》今天發文提到，道奇對他有興趣。 《Dodgers Nation》昨天報導指出，道奇對一名想挑戰MLB的頂尖

讀賣巨人啦啦隊VENUS 首次海外專場獻台灣

日本讀賣巨人官方啦啦隊VENUS正式隆重宣布，將於12月20日在台北三創生活園區CLAPPER STUDIO辦史上首次海...

中職／台南亞太球場改善進度快 獅隊開幕戰有望如期開打

台南亞太成棒主球場今年初完工後，目前進入中職認證最後階段，在改善進度比預期快情況下，有機會在3月安排中職官辦熱身賽，同時...

中職／首次韓籍啦啦隊南珉貞挑戰「台語歌」 網：聽得很感動

富邦悍將韓籍啦啦隊南珉貞來台灣發展後，多次展現她對台灣的愛。日前她參加2025紅白明星公益棒球賽，帶來台語歌表演，昨天更公開錄音室影片，向觀眾展現自己有多努力練習。 11月16日在新莊棒球場舉行

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。