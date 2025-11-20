中職／台南亞太球場改善進度快 獅隊開幕戰有望如期開打

快訊

中央社／ 台北20日電
亞太棒球村成棒主球場。圖／南市府提供
台南亞太成棒主球場今年初完工後，目前進入中職認證最後階段，在改善進度比預期快情況下，有機會在3月安排中職官辦熱身賽，同時讓統一獅主場開幕戰順利開打。

台南亞太成棒主球場是全台最大室外棒球場，可容納2萬5000名觀眾入場，獅隊日前透過聲明指出，已經與台南市體育局達成共識，雙方同意待中職聯盟審核通過後，亞太成棒主球場將在明年配合中職賽事時程，採按次租用方式。

台南亞太成棒主球場在今年初完工後，台南市政府即與獅隊球團進行相關場地測試，並藉由熱身賽事與球員回饋意見，不斷進行場地優化，目前正進入中職聯盟認證的最後階段。

中職聯盟今天透過聲明指出，會長蔡其昌昨天率領秘書長楊清瓏與相關賽務部同仁，前往了解亞太棒球場目前改善進度，針對聯盟提出的11項球場改善項目，包含全壘打標線錯置、界外區防撞墊補強、外野牆面上色等問題，已經完成9項，最後2項預計於11月下旬前完成，比預期的進度快。

蔡其昌表示，待完成後會發複驗公文給聯盟，聯盟將會快速安排複驗，並預計在12月至1月安排相關測試賽事，如果順利的話，有機會在2026年3月的聯盟官辦熱身賽安排賽事，為接下來獅隊的台南開幕戰做好準備。

中職 棒球 統一獅
