經典賽／旅美台將官辦熱身賽才能加入 曾總：盡量再洽談

中華隊今天在選訓會議訂出明年1月15日開始集訓的時間表，地點在國訓中心，只不過旅美台將的加入時間點尚未確定，而根據規定，美職所屬球員只能打經典賽官辦賽事。

中華隊目前定出集訓43人名單，其中包含旅外、台美混血球員，總教練曾豪駒透露，目前收到選手的回覆都有意願，不過有些選手仍在考量身體狀況，費爾柴德（Stuart Fairchild）、龍（Jonathon Long）如先前調查，仍有高度為台灣出戰意願。

經典賽由美國職棒主辦，大聯盟40人名單球員可以參加，只不過目前對於台灣旅美球員加入集訓時間點還在協商中，曾豪駒透露，目前美職的回覆是大、小聯盟選手，都要到官辦熱身賽才可以加入，但會盡量去洽談，看最早何時能夠會合。

經典賽中華隊的官辦熱身賽將在3月2日於日本宮崎舉行，5日正式賽就要開打，若旅美球員屆時才會合，投捕以及野手之間默契磨合會是最大難關。