聽新聞
0:00 / 0:00
經典賽／旅美台將官辦熱身賽才能加入 曾總：盡量再洽談
中華隊今天在選訓會議訂出明年1月15日開始集訓的時間表，地點在國訓中心，只不過旅美台將的加入時間點尚未確定，而根據規定，美職所屬球員只能打經典賽官辦賽事。
中華隊目前定出集訓43人名單，其中包含旅外、台美混血球員，總教練曾豪駒透露，目前收到選手的回覆都有意願，不過有些選手仍在考量身體狀況，費爾柴德（Stuart Fairchild）、龍（Jonathon Long）如先前調查，仍有高度為台灣出戰意願。
經典賽由美國職棒主辦，大聯盟40人名單球員可以參加，只不過目前對於台灣旅美球員加入集訓時間點還在協商中，曾豪駒透露，目前美職的回覆是大、小聯盟選手，都要到官辦熱身賽才可以加入，但會盡量去洽談，看最早何時能夠會合。
經典賽中華隊的官辦熱身賽將在3月2日於日本宮崎舉行，5日正式賽就要開打，若旅美球員屆時才會合，投捕以及野手之間默契磨合會是最大難關。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言