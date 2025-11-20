經典賽／中華隊定出43人名單 1月15日開始集訓
備戰2026年世界棒球經典賽，中華隊今日召開選訓會議確定兩項事項，明年1月15日將在國訓中心展開第一階段集訓，大名單人數也從50人縮減到43人。
經典賽將在明年3月開打，中華隊目前安排1月15日在國訓中心開訓，農曆年後轉移到台北大巨蛋練習，2月底將與日職軟銀、火腿隊進行交流賽，並在2月28日前往日本宮崎，準備3月2日開打的官辦熱身賽，接著就是3月5日在東京巨蛋舉行的正賽。
經典賽各隊要在2月初提交最終30人名單，今天選訓會議縮減大名單，總教練曾豪駒表示，名單中包含中職、旅外球員、台美混血球員，主要是以參加集訓人員為主，不過旅外球員加入集訓的時間仍待所屬球隊回覆。
去年世界12強賽奪冠班底陳傑憲、林立有高度參加意願，不過曾豪駒指出，「他們這幾年長期征戰，身上都有傷痛，需要時間復原，就看最後加入集訓時做最後考量。」
