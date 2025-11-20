中職／史上首次韓啦啦隊南珉貞挑戰台語歌！ 網：聽得很感動

富邦悍將韓籍啦啦隊南珉貞來台灣發展後，多次展現她對台灣的愛。日前她參加2025紅白明星公益棒球賽，帶來台語歌表演，昨天更公開錄音室影片，向觀眾展現自己有多努力練習。

11月16日在新莊棒球場舉行的公益賽，由藝人、網紅、OB球星與跨界名人組成，南珉貞帶來開場表演，演唱曲目是玖壹壹的台語歌「世界都看見」。

南珉貞昨天也在YouTube頻道，分享自己在錄音室練習的影片，直呼台語發音真的很難，經過長時間的認真練習才成功演出。

影片曝光後，獲得網友們正面迴響，紛紛稱讚，「珉貞真棒，是繼李多慧之後，第二位不斷挑戰自己，開發新技能的韓國啦啦隊」、「我在現場聽得很感動」、「非常佩服珉貞的敬業精神」、「聽到珉貞唱台語歌真的很開心」、「雖然沒聽懂幾句，但勇氣可嘉」。