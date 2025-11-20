聽新聞
0:00 / 0:00
中職／美媒提道奇對徐若熙有興趣 美網友：像收集無限寶石
味全龍隊火球男徐若熙上月29日行使旅外球員資格，美國媒體《Dodgers Nation》今天發文提到，道奇對他有興趣。
《Dodgers Nation》昨天報導指出，道奇對一名想挑戰MLB的頂尖國際投手展現興趣，這位台灣投手同時也在考慮轉往日職發展。
《Dodgers Nation》今天直接發文點名，徐若熙目前是台灣最頂尖投手之一，正準備在美職與日職之間做出選擇，如果他選擇前往MLB，道奇對他有興趣。
消息被轉發至美國網路論壇Reddit，網友們紛紛表示，「道奇已經有日本、韓國球員，現在也來一位台灣！」、「收集亞洲球員像是無限寶石」、「道奇真的超聰明，試著鎖住所有亞洲市場」、「太平洋地區都要染成道奇藍了」。
如果徐若熙加盟道奇，根據規定，他只能以國際業餘球員身分簽約，獲得國際簽約金與小聯盟合約，與上季挑戰大聯盟的日本投手佐佐木朗希一樣。
值得一提的是，味全龍隊總教練葉君璋曾提到，到場看徐若熙的國外球隊以日職占大宗，美職方面，道奇隊幾乎每場都有到。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言