中職／美媒提道奇對徐若熙有興趣 美網友：像收集無限寶石　　

聯合新聞網／ 綜合報導
徐若熙。 聯合報系資料照
徐若熙。 聯合報系資料照

味全龍隊火球男徐若熙上月29日行使旅外球員資格，美國媒體《Dodgers Nation》今天發文提到，道奇對他有興趣。

《Dodgers Nation》昨天報導指出，道奇對一名想挑戰MLB的頂尖國際投手展現興趣，這位台灣投手同時也在考慮轉往日職發展。

《Dodgers Nation》今天直接發文點名，徐若熙目前是台灣最頂尖投手之一，正準備在美職與日職之間做出選擇，如果他選擇前往MLB，道奇對他有興趣。

消息被轉發至美國網路論壇Reddit，網友們紛紛表示，「道奇已經有日本、韓國球員，現在也來一位台灣！」、「收集亞洲球員像是無限寶石」、「道奇真的超聰明，試著鎖住所有亞洲市場」、「太平洋地區都要染成道奇藍了」。

如果徐若熙加盟道奇，根據規定，他只能以國際業餘球員身分簽約，獲得國際簽約金與小聯盟合約，與上季挑戰大聯盟的日本投手佐佐木朗希一樣。

值得一提的是，味全龍隊總教練葉君璋曾提到，到場看徐若熙的國外球隊以日職占大宗，美職方面，道奇隊幾乎每場都有到。

徐若熙 道奇
　　



