韓職／大反轉！姜白虎放棄挑戰MLB 傳與韓華鷹簽100億合約

原效力韓國職棒KT巫師隊的球星姜白虎，先前傳出將挑戰大聯盟，如今事情發生大逆轉，他與韓華鷹隊簽下4年100億韓元（約2.12億新台幣）大合約震撼韓網，將與台灣左投王彥程當隊友。

韓媒「體育朝鮮」獨家報導指出，這完全是大反轉，當姜白虎獲得自由球員資格後，原本就預期會有競爭球隊出現，韓華鷹沒有被特別提起。原球隊KT巫師隊非常積極，斗山熊隊也被認為對姜白虎有興趣。

姜白虎季中與美國經紀公司Paragon Sports簽約，展現挑戰大聯盟的強烈意志，原本打算20日搭機前往美國，準備訓練與參加記者會，實際測試自己能否登上大聯盟。姜白虎即將離隊時，韓職各球團在他赴美前他提合約報價，韓華鷹突然殺出。

韓華在19日進行的二次選秀中，沒補進任何球員，反而失去4名選手，讓渡金高達11億韓元。因此二次選秀結束後，韓華鷹馬上向姜白虎表達意向，豪爽地提出總額100億韓元的合約。報導指出，姜白虎已取消原定的美國行機票。