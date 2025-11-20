日職／讀賣巨人啦啦隊VENUS首次台灣見面會 公布2026年新隊長

讀賣巨人官方啦啦隊VENUS正式宣布，將於12月20日在台北三創生活園區CLAPPER STUDIO，舉辦史上首次海外專場公演，屆時將首度發表「VENUS 2026年新隊長」，還會有神秘嘉賓現身。

VENUS自1994年成立以來，首度以「全員陣容」、完整舞台形式踏出日本與海外粉絲正面相見，展現隊伍最具代表性的舞蹈魅力與品牌精神，具劃時代的意義。當日預計下午、晚上共兩場演出，活動門票11月24日中午12時udn售票網獨家啟售。

今年9月VENUS部分成員來台參與中信兄弟主題日活動，以精準俐落的舞蹈與充滿能量的應援燃爆全場，成功掀起話題。演出影片在社群平台上引發熱烈分享，粉絲更湧入官方留言：「想再看到她們的演出！」

本次台北公演將以 「和風、歷史、交流、魅力、驚喜」 五大主題打造舞台，凝聚VENUS 逾30年來累積的團隊風格與世界觀，帶給粉絲前所未有的驚喜體驗。

表演內容包含以日本傳統樂器元素為主軸，結合充滿日本文化象徵的服裝設計與舞蹈演出，也向1994年創隊以來的歷史致敬，團員將穿上歷代經典隊服，以走秀及舞台演出形式近距離登場；將重現9月與中信兄弟合作時大受好評的應援曲目，並加入台灣熱門歌曲等橋段。

除了VENUS的活力演出與粉絲福利交流外，活動現場還將有「VENUS」獨家周邊販售，包括應援毛巾、團隊私服明信片等質感商品，球迷可趁機一次收藏。

【活動資訊】 活動名稱：讀賣巨人啦啦隊 VENUS 首次台灣見面會（VENUS PRIDE in Taiwan ～1st Cheer!～） 日期：2025年 12月20日（六） 時間｜14:00~16:00／19:30~21:30（兩場演出內容相同，演出時間不包含會後福利時間） 地點：台北三創生活園區CLAPPER STUDIO（台北市中正區市民大道三段2號5樓） 出演者：GIANTS VENUS 主持人：伊藤RUUNA（第一代巨人主場親善大使）、嶋原祐佳YUKA （資深台日混血的雙語主持人） 主辦單位｜聯合數位文創股份有限公司 共同主辦 光尚娛樂 官方網站：https://uevent.udnfunlife.com/2025GIANTSVENUS 購票資訊：https://reurl.cc/YkXvzD 票價：A區 $4,980 / B區 $3,980 / C區 $2,980 / $1,490身障席

讀賣巨人啦啦隊VENUS將首度來台舉辦粉絲見面會，並展現多元才藝。圖 / 聯合數位文創提供 讀賣巨人啦啦隊VENUS台灣見面會，粉絲福利一覽表。圖 / 聯合數位文創提供 讀賣巨人啦啦隊VENUS9月來台參與中信兄弟主題日、深受球迷喜愛的 SAYA（左）與KARIN（右），確定將再度來台。圖 / 聯合數位文創提供