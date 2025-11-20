聽新聞
0:00 / 0:00
經典賽／中華隊又被看低 國際賭盤奪冠賠率倒數第5
2026年世界棒球經典賽將在3月開打，國際賭盤紛紛展開預測，其中中華隊繼去年世界12強棒球賽後再次不被看好，全部20個參賽國中奪冠陪率倒數第5。
作為轉播單位之一的《FOX Sports》撰文分析經典賽賭盤，列出運動博弈網站DraftKings的奪冠賠率，其中美國隊以1賠2.6高居榜首，上屆冠軍日本隊則是1賠3.9排第二。
文中指出，美國隊在2017年擊敗波多黎各後奪下隊史第一座經典賽冠軍，去年雖然在大谷翔平與楚奧特（Mike Trout）的世紀對決中，不敵日本隊屈居亞軍，但明年已有賈吉（Aaron Judge）、史肯斯（Paul Skenes）等球星承諾參戰。
反而是日本隊，雖然道奇隊日本三本柱大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希在今年球季表現亮眼，但尚未確定是否參賽，屆時的決策也可能影響後續賠率變動。
而中華隊在這個奪冠賠率表中，是以1賠81並列倒數第5，僅高於1賠101的英國、捷克、尼加拉瓜、巴西，與澳洲、以色列並列；而不只DraftKings，sportsbookreview、odds shark等博奕網站也都沒將中華隊排進賠率榜前10名。
2026 世界棒球經典賽DraftKings奪冠賠率
美國：1賠2.6
日本：1賠3.9
多明尼加：1賠5.25
波多黎各：1賠10
委內瑞拉：1賠15
墨西哥：1賠19
南韓：1賠26
荷蘭：1賠31
義大利：1賠41
古巴：1賠41
加拿大：1賠41
哥倫比亞：1賠41
巴拿馬：1賠61
以色列：1賠81
澳洲：1賠81
中華隊：1賠81
英國：1賠101
捷克：1賠101
尼加拉瓜：1賠101
巴西：1賠101
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言