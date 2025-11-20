經典賽／中華隊又被看低 國際賭盤奪冠賠率倒數第5

2026年世界棒球經典賽將在3月開打，國際賭盤紛紛展開預測，其中中華隊繼去年世界12強棒球賽後再次不被看好，全部20個參賽國中奪冠陪率倒數第5。

作為轉播單位之一的《FOX Sports》撰文分析經典賽賭盤，列出運動博弈網站DraftKings的奪冠賠率，其中美國隊以1賠2.6高居榜首，上屆冠軍日本隊則是1賠3.9排第二。

文中指出，美國隊在2017年擊敗波多黎各後奪下隊史第一座經典賽冠軍，去年雖然在大谷翔平與楚奧特（Mike Trout）的世紀對決中，不敵日本隊屈居亞軍，但明年已有賈吉（Aaron Judge）、史肯斯（Paul Skenes）等球星承諾參戰。

反而是日本隊，雖然道奇隊日本三本柱大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希在今年球季表現亮眼，但尚未確定是否參賽，屆時的決策也可能影響後續賠率變動。

而中華隊在這個奪冠賠率表中，是以1賠81並列倒數第5，僅高於1賠101的英國、捷克、尼加拉瓜、巴西，與澳洲、以色列並列；而不只DraftKings，sportsbookreview、odds shark等博奕網站也都沒將中華隊排進賠率榜前10名。

2026 世界棒球經典賽DraftKings奪冠賠率

美國：1賠2.6

日本：1賠3.9

多明尼加：1賠5.25

波多黎各：1賠10

委內瑞拉：1賠15

墨西哥：1賠19

南韓：1賠26

荷蘭：1賠31

義大利：1賠41

古巴：1賠41

加拿大：1賠41

哥倫比亞：1賠41

巴拿馬：1賠61

以色列：1賠81

澳洲：1賠81

中華隊：1賠81

英國：1賠101

捷克：1賠101

尼加拉瓜：1賠101

巴西：1賠101