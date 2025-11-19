黑豹旗／側投潘唯峰延長賽扛住壓力 率彰藝晉8強

快訊

中央社／ 新北19日電
黑豹旗青棒賽彰化藝中19日與南英商工鏖戰至延長賽9局，彰藝高一側投潘唯峰（圖）扛住壓力，助球隊守住4比3勝利、晉級8強。中央社
黑豹旗青棒賽彰化藝中今天與南英商工鏖戰至延長賽9局，彰藝高一側投潘唯峰扛住壓力，助球隊守住4比3勝利、晉級8強。他的偶像是日職巨人隊投手大勢，欣賞其出色球速和指叉球。

黑豹旗青棒賽彰化藝中今天與南英商工交手攻勢往來，彰藝前6局打完0比1落後，7局上陳星佑代打敲出追平比數二壘打，兩隊正規7局打完僵持不下，延長賽8局各拿2分，9局上彰藝靠著高飛犧牲打跑回超前分。

彰藝後援投手潘唯峰8局登板後援，9局續投穩守，總計投1.2局沒被敲出安打，投出1次四壞保送、無失分，奪下勝投。

彰藝總教練林健傑表示，今天比賽有點超乎預期，先發投手洪靖翔其實表現很好，5.2局投出10次三振，失掉1分責失分；失掉那分比較可惜，但跟技術無關，就是比賽經驗的一部分。

林健傑點出比賽關鍵是高一側投潘唯峰穩守，本來是球隊先發人選，面對高張力比賽後援登板，也有完成教練團交代的工作，球速雖然不是很快，但尾勁好、變化球有共軌效果，就差在比賽經驗。

林健傑提到，之前觀察潘唯峰場上不算大膽，但今天有扛住局面。潘唯峰則表示，延長賽登板不會緊張，相信隊友會幫忙守住。

潘唯峰一開始練投手是正投，因為正投表現不好，國二下學期改練側投，發力和控球都有改善。國中就讀新北新埔國中，在學長建議下到彰化打球，主要是希望可以獲得更多的機會。

潘唯峰自評，升上高中後，球速、抗壓、投球品質都有進步，目前最快球速約130公里，拿手球路是指叉球；偶像是日職讀賣巨人隊強投翁田大勢，欣賞他有很好的球速，指叉球也投得很好。

