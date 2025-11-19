聽新聞
中職／台鋼雄鷹5人不續約 張喜凱、孫易伸入列
台鋼雄鷹球團今日公布不續約選手名單，包含投手張喜凱、曾品洋、楊達翔、外野手孫易伸、巴奇達魯．妮卡兒，一共五人。
台鋼球團感謝這幾位選手這段時間貢獻，陪伴台鋼雄鷹一起成長，祝福未來一切順利、有更好發展。台鋼雄鷹也會持續努力組織更堅強完整戰力，為明年球季做足準備。
張喜凱是在2019年選秀會獲得Lamigo桃猿隊指名，2022年因為季後擴編選秀轉戰雄鷹，之後僅在2024年曾在一軍出賽1場，1.2局丟掉4分。
孫易伸是2022年季中選秀台鋼第24指名選手，弟弟孫易磊在日職火腿隊發展，孫易伸原以野手身份入隊，但發展不順，今年選擇棄打從投，還沒升上過一軍就未能續留。
楊達翔在2017年選秀加盟中信兄弟，在一軍未能取得穩定成果，2021年底遭到釋出，2022年底獲得雄鷹合約，2024年在一軍有14場出賽，今年則縮水到4場。
曾品洋是雄鷹隊隊史首批球員，在2024年一軍出賽3場後就未再獲得機會，今年在二軍也僅出賽6場；巴奇達魯．妮卡同樣是雄鷹首批球員，不過職棒生涯還沒升上過一軍。
