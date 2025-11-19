棒球／林維恩資格賽磨練提升心理素質 表態想打經典賽

快訊

中央社／ 新北19日電
美國職棒運動家隊20歲台灣左投林維恩（圖）旅美首年連跳兩級到2A，今年改變曲球和變速球的握法，收到不錯效果，新課題是適應固定投先發的節奏。中央社
旅美運動家隊20歲左投林維恩今年初首次披上成棒國家隊球衣、拚戰經典賽資格賽，直言幫助大、心理素質提升，若身體許可、球隊放行，很想續拚明年經典賽。

林維恩今年初入選世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊，當時僅19歲、成棒國際賽舞台初亮相就展現大將之風，讓總教練曾豪駒誇讚「很難得」，稱讚林維恩具備很好的能力。

林維恩今年旅美首個完整球季，開季從1A出發、連跳兩級季末升到2A，林維恩直言是「驚奇一年」、每個層級都學到不同東西。林維恩也有機會被放入明年世界棒球經典賽（WBC）台灣隊名單中。

林維恩表示，今年資格賽的經驗幫助很大，面對3、4萬名的觀眾，心理素質提升，有了這個經驗，到美國去面對各種場面，也比較不容易緊張、怯場。

林維恩表示，資格賽台灣隊陣中有很多學長，都會把握機會詢問學長，包括張育成、林子偉等人旅美生涯要注意什麼，也會詢問中職統一7-ELEVEn獅隊學長陳傑憲，問他以打者的角度怎麼看投手、如何設定。

對於明年世界棒球經典賽，林維恩表示，如果球隊放行、身體許可，當然很希望可以參與，「4年一次的盛會，也有很多大聯盟的球員會參與。」

