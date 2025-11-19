快訊

黑豹旗／高一就扛平鎮3棒 劉桓宇棒打穀保不畏虎

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
劉桓宇的適時安打幫平鎮打破鴨蛋。中央社資料照
劉桓宇的適時安打幫平鎮打破鴨蛋。中央社資料照

黑豹旗全國青棒賽16強賽今天上演強權平鎮高中、穀保家商對決，平鎮直到7局上還落後2分，而2出局後劉桓宇的適時安打打破鴨蛋，也開啟4分逆轉大局，他今年才剛升高一。

新明國中畢業的劉桓宇一加入平鎮就扛起第3棒的中心打線，平鎮總教練吳柏宏表示，劉桓宇三級棒球都打中心棒次，打木棒也很快適應，「巨人盃他也是在兩人出局後擊出再見安打，心臟強、勇於面對投手，這次也把他安排在中心打者。」

7局上的逆轉秀，吳柏宏認為關鍵在曾乙喆一開始上場就敲出安打製造壓力，後面每一棒上壘也都很關鍵，輪到劉桓宇也告訴他不用太勉強，因為當時還落後2分，不過能夠先攻下1分確實帶給對手壓力。

劉桓宇表示，敲安當下告訴自己一定可以，「我一定要幫助球隊建功。」一年級就扛第3棒，也確實會緊張，「但對我來說也是挑戰，能夠挺過去，自己進步應該會滿大的。這是學長們最後一次黑豹旗，想幫他們拚冠軍。」

平鎮高中 黑豹旗
