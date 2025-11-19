日職／前田健太返日行情佳 巨人、樂天有意網羅

日籍投手前田健太先前宣布離開大聯盟，將重回日本職棒，根據報導，有複數支球隊有意網羅他，除讀賣巨人外，樂天金鷲也對前田具有高度興趣。

前田在日本職棒累積97勝67敗，防禦率2.39，投出1233次三振，曾兩度榮獲澤村賞。他在2016年旅美挑戰大聯盟，生涯成績68勝56負，1055次奪三振，平均防禦率4.20。不過本季僅在老虎隊出賽7場，防禦率高達7.88，在被老虎釋出後，先後加盟小熊、洋基，但皆未能回到大聯盟，並於球季結束後選擇返回日本。

雖然已高齡37歲，但這位美日通算165勝的強投在市場上依舊搶手，除曾表態將前田視為補強目標的讀賣巨人，樂天金鷲也希望延攬前田增強先發戰力，樂天今年團隊先發投手防禦率3.72在洋聯敬陪末座，主力先發早川隆久也因傷狀況不明，急需經驗豐富的前田健太來強化輪值。