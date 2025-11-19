中職／李多慧YT達百萬訂閱 低溫清涼照網讚「腰圍是凡人一半」

味全龍韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展第3年，除了在球場上賣力應援帶給球迷歡樂外，經營YouTube也非常成功，如今頻道訂閱數破百萬，她也直呼：「沒想過人生會有這麼一天。」

李多慧在韓國時就有經營頻道，來台灣發展後更加積極，影片品質也經常受到台灣網友讚嘆，目前累積164部影片，如今她有了新頭銜「百萬YouTuber」。

李多慧在社群平台發文寫道，「我從來沒想過人生會有這麼一天，來到台灣之後，我的人生就像一部戲劇一樣，真的很感謝讓我實現這一切的台灣朋友們，我該怎麼回報你們的這份愛呢？我應該辦什麼活動才好呢？你們又讓我找到一個不停前進、更加努力的理由！真的謝謝你們，也希望我們能一直一起走下去。我會更努力學習、提升自己的內容品質，請大家多多期待我YouTube的進步。」

今天李多慧在IG發文分享清涼照並寫道「我最喜歡那種台灣感性。」網友們也紛紛表示，「公主超美的」、「仙到不行」、「那個腰，多慧也太美」、「這個腰圍只有凡人的一半吧」、「很冷唉，還穿這麼露」。