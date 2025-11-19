黑豹旗／柯敬賢嗨喊到燒聲 平鎮教頭解析神奇逆轉秀

平鎮高中在中信盃黑豹旗青棒賽16強賽以4：2逆轉勝，讓強敵穀保家商中斷連12屆四強紀錄，7局上的戲劇性演出，校友、道奇隊體系旅美球員柯敬賢就說：「我喊到燒聲了。」

兩支青棒強權球隊首次在16強就提前碰頭，前4局打完仍是0：0，5局下穀保家商在滿壘時靠著平鎮高中投手何樺暴投、捕手王宣棋溝通失誤變投手犯規，攻下2分。

然而7局上換穀保家商投手群出狀況，單局出現5次四死球，2次出現在滿壘時，讓只敲出2支安打的平鎮攻下4分逆轉。

平鎮總教練吳柏宏表示，此戰雖然球隊攻勢較多，但前面壘上有人欠缺臨門一腳，「面對強敵，還是有些綁手綁腳，剛好他們投手給機會，提醒球員要專注，才有機會拿到4分。」

至於5局下何樺已經啟動投球動作，捕手王宣棋才站起身要他退板導致投手犯規，吳柏宏解釋，捕手不確定投手是否理解暗號，「這是前面就要溝通好的，非常大的錯誤，還好後面有守住。」

丟掉這2分都算在先發投手蔡辰瀧帳上，他今天4.1局失2分、6次三振無關勝敗，吳柏宏稱讚蔡辰瀧有效壓制對手，而第6局開始投出6上6下的吳丞顥同樣重要，「他前一場投完只休3天，今天安排他在第三任，有需要才會上，在球隊拿下4分後能夠壓制是關鍵。」

