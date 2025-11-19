快訊

黑豹旗／平鎮16強神奇逆轉 穀保四死球連發葬送勝利

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
平鎮高中。記者蘇志畬／攝影
平鎮高中。記者蘇志畬／攝影

中信盃黑豹旗全國青棒賽今天上演精彩好戲，兩大強權史上首度在16強碰頭，穀保家商滿壘時靠著暴投、投手犯規取得的2分，卻在7局上失守，換平鎮高中靠著對方投手亂流攻下4分，最終以4：2逆轉勝，中斷穀保連續12屆都打進四強的紀錄。

兩隊今天投手都投得小心翼翼，然而5局下平鎮高中先發投手蔡辰瀧遇到亂流，1出局後先被陳耀杰敲出此戰第2支安打，面對羅師騁又被跑出內野安打，之後又保送形成滿壘，隨後被換下場。

不料接手的何樺投出第1球就暴投，穀保家商先馳得點，要投第2球時，捕手王宣棋突然起身示意退板，然而何樺已經抬腿進入投球動作，解除後變成投手犯規，再奉送一分。

9局上無人出局、一壘有人時，穀保家商派出邱翊銓登板救援，抓到2出局後卻出現觸身球，隨後又被平鎮的劉桓宇敲安丟掉1分；穀保再換投，讓二刀流的二壘手張乙安上來投球，結果先保送形成滿壘，又出現觸身球、暴投讓平鎮攻下2分超前。

張乙安又投出保送形成滿壘，只好再換上楊辰浩接手，結果又是先保送多掉1分，才投出三振，然而穀保家商今天5任投手累計出現11次四死球保送，其中5次出現在7局上。

兩隊去年在黑豹旗冠軍戰交手，由穀保家商勝出，今年平鎮高中在16強賽就復仇成功，朝挑戰隊史第8冠前進，穀保家商則提前出局。

