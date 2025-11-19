日職／孫易磊驚奇一年找到2武器 參戰經典賽意願高
日職日本火腿鬥士隊20歲台灣投手孫易磊今年球季首度轉為支配下，在一軍出賽9場累積經驗，對他來說是「驚奇一年」，也帶著強化身體素質的課題回到台灣，對於明年世界棒球經典賽很有意願。
孫易磊是在2023年9月底確定加盟火腿隊，今年5月轉為正式球員、披上96號球衣，5月22日一軍初登板從中繼出發，球季尾聲轉先發，一軍累計9場出賽，共投12.1局，失掉7分責失分，投出10次三振，0勝2敗，有4次中繼成功、1次救援成功。
今天來到三重棒球場觀看母校穀保家商在黑豹旗16強賽對上平鎮高中，孫易磊回顧今年賽季直呼驚奇，「比自己設定的快支配下，滿快就上去投球，一直到後面跟著球隊開始移動才有真的在一軍的感覺。」
這9場比賽，孫易磊對首次先發對上軟銀之戰印象最深，3位台將同場的對樂天隊之戰也覺得特別，而且能對決過去只在電視上看過的人，自己的心態有所成長。
孫易磊認為今年更有信心攻擊好球帶，而且武器球變速、指叉投起來也更得心應手，「今年這兩個球路自己想了很多，要如何讓對方揮棒？主要是讓共軌效應去發揮。」
結束今年球季後，孫易磊先參加鳳凰聯盟才返台，明年將是旅日第三年，球隊給他的功課是加強身體素質，「如果有成長的話，球速應該還可有再往上。」孫易磊身體看起來十分厚實，體重增加了4公斤，今年最快球速154、155公里左右。
今年2月孫易磊曾代表台灣參加世界棒球經典賽資格賽，對於明年的經典賽正賽他也有意願，「目前還沒收到通知，但如果有需要我，我很願意。」
旅日第二年，孫易磊還有一項成長許多，日文已經能夠基礎的對話，「只不過重要的會議，還是會需要翻譯。」主要是靠自己喜愛的動漫學習日文，「如果二刷的時候，就不看字幕聽日文，像是《我的英雄學院》，最近出新一季，我去複習的時候就不看字幕。」
