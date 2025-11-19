冬聯／KANO球場風災重創快速復原 點燃嘉義棒球熱潮

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
由中華職棒大聯盟主辦的「2025亞洲冬季棒球聯盟」17日在嘉義市立KANO棒球場開打，吸引國內外球迷觀賽，更有日韓球迷專程到場朝聖這座具百年歷史的球場。圖／嘉市立棒球場提供

嘉義市立KANO棒球場7月受到丹娜絲颱風重創，迫使中華職棒例行賽停賽近2個月。市政府立即啟動緊急修復工程，完成場地、照明與安全結構檢修後順利通過驗收，球場迅速「滿血回歸」，再度成為棒球盛事的主舞台。

9月9日、10日，球場率先迎來樂天桃猿對統一獅的中職例行賽，2場比賽累計吸引逾萬名球迷入場。例行賽結束後，緊接承辦國際賽事。由中華職棒大聯盟主辦的「2025亞洲冬季棒球聯盟」17日開打，日本社會人隊對戰日職聯隊，台灣海洋隊迎戰韓職聯隊，吸引國內外球迷觀賽，更有日韓球迷專程到場朝聖這座具百年歷史的球場。

冬盟多場賽事移師嘉義，平日免費入場、假日購票，12月7日的季軍戰與冠軍戰也將在KANO球場舉行，象徵球場已完全恢復承載高強度賽事的能力。KANO球場因電影「KANO」聲名大噪，1998年重建後，近年透過前瞻計畫及市府投入逾13億元升級。風災後迅速修復並連續承辦中職例行賽與冬季聯盟國際賽事，不僅展現嘉義市快速應變與場館維護能力，也讓「棒球原鄉」精神再度點燃。

本屆冬季聯盟參賽隊伍包括台灣山林隊（中信、味全、樂天球員組成）、台灣海洋隊（富邦、台鋼、統一球員組成）、日職聯隊、日本社會人隊及韓職聯隊，賽程公布中華職棒官網；今年，中職首度安排嘉市作為職棒隊台剛雄鷹的主場，5月開幕戰吸引8555名觀眾進場 ，創下近10年新高。

此次風災後的重啟賽事，再度突破萬人進場，充分展現嘉義球迷的熱情。市府表示，棒球不僅是城市的驕傲，也是連結不同世代共同記憶。隨著棒球場修復完成，嘉義棒球熱潮有望再掀高峰，未來將持續結合運動賽事與觀光產業，打造嘉義成為名副其實的「棒球城市」。

