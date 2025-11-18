經典賽／徵召大谷、山本進度卡關？井端弘和盼盡快收到回覆

2026年WBC棒球經典賽即將在明年3月登場，日本隊總教練井端弘和17日透露，球隊早在9月就已向主辦單位WBCI提交希望徵召的日籍大聯盟球員名單，包括大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希與鈴木誠也等，但卻遲遲沒有收到正式回覆。

井端弘和表示：「名單上所有可能的候補都列入了，包括預備名單，大家想到的球員都在裡面。」他同時坦言，截至11月中旬仍尚未接獲任何來自WBCI的查詢或回覆，程序進度明顯落後。

依規定，MLB球員若要參加WBC，必須先與WBCI簽署出場協議，因此必須由WBCI聯繫選手與所屬球團確認意願。井端指出：「主辦方說會進行聽取意見，但到現在好像誰都還沒有被詢問。MLB不動，事情就往前推不了。我們希望能越快收到答覆越好。」

由於程序延誤，大谷翔平日前也在受訪時表示，自己仍在等待球團方面的正式通知，並未做出確認表態。他說：「目前還不能個別溝通，只能等球團通知，之後應該會有進展。」

井端坦言，大谷、山本、鈴木等人都是日本隊的絕對核心，出賽與否將大幅影響整體戰力，也希望能在年內完成第一輪的選手確認。然而，目前進度顯然延誤。他說：「如果一直等待會來不及，因此必須一邊模擬情況，一邊篩選NPB球員。準備工作越早告知選手越好。」

回顧上屆2023年棒球經典賽，大谷翔平在2022年11月即在社群媒體宣布出賽意願。達比修有與鈴木誠也隨後在12月公開表態，並在隔年1月列入日本隊首波名單。至於吉田正尚因轉隊事宜曾被審慎評估，但最終仍在1月正式加入，日本隊最後奪下冠軍。