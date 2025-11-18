快訊

中職／與三上悠亞較勁！中信啦啦隊正妹衣宸曬床照網友瘋狂

聯合新聞網／ 綜合報導
中信兄弟啦啦隊衣宸。衣宸IG
中信兄弟啦啦隊衣宸。衣宸IG

去年加入中信兄弟啦啦隊被稱為「怪物新人」正妹衣宸，經過一個球季演出，已經吸引不少球迷注目，IG追縱人數來到21.7萬，雖球季結束，但仍不忘與球迷進行互動，於今天在個人IG上PO在床上的照片，可愛的露肩連身衣，帶有一點性感味道，令網友為之瘋狂，她很感性的寫下，「當你把期待降低，就會發現，人生所有的遇見，都是命運的饋贈。」這一段話。

日前傳出前日本AV女優三上悠亞，將加入台灣職籃TPBL福爾摩沙夢想家啦啦隊應援，而去年衣宸加入中信兄弟啦啦隊(PS)時，也被稱為是撞臉三上悠亞引起話題，被拿來與三上悠亞比較。

衣宸美美床照馬上吸引不少粉絲點讚，網友紛紛留言，「仙女下凡」、「好可愛」、「漂亮」、「美呆了！」

中職／與三上悠亞較勁！中信啦啦隊正妹衣宸曬床照網友瘋狂

