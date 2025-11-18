經典賽／投手群大崩盤成隱憂 南韓媒體點明旅美三劍客回歸絕非萬靈丹

南韓隊在東京巨蛋舉行的「日韓交流賽」最終以1敗1和作收，過程中雖然打擊表現有許多亮點，但投手群的嚴重控球問題，一共送給對手23次保送，也讓南韓媒體對於明年3月的經典賽前景感到憂心。

南韓隊首戰以4比11慘敗日本隊，之後交手也在落後情況下靠著兩發陽春砲硬是以7比7握手言和。南韓隊雖然避免了國際賽對戰日本吞下11連敗的尷尬境地，但自2015年世界12強準決賽以來，面對強大的日本武士，他們還是處於一勝難求的局面。

這兩場比賽中，韓國打者表現亮眼。22歲少年重砲手安賢民連續開轟，展現驚人怪力，也得到日本隊主帥井端弘和的盛讚，認為他具備大聯盟等級的打擊實力。其他打者像是宋成文、金周元等，也都有長打演出，威力甚至壓過日本打者；此外在守備方面，韓國同樣有令人印象深刻的表現。

相較之下，投手群嚴重崩盤，兩戰合計投出23次保送，成了南韓無法揚威東京巨蛋的關鍵。

韓國媒體指出，雖然KBO近兩年採用ABS電子好球帶，投手們久違面對人類裁判，加上東京巨蛋寬闊環境讓年輕投手壓力倍增，但這些都不是藉口。日本投手也面對同樣條件，卻能在球數不利時用變化球搶到好球，甚至精準攻擊好球帶邊緣，雙方技術差距清晰可見。

距離明年經典賽只剩不到4個月。南韓隊將於1月初前往塞班島展開首波集訓，再與所屬球團春訓銜接，最後在日本沖繩進行第二階段集訓，但時間緊迫，要在短期內修補投手群的根本問題難度極高。

尤其多位投手在球季已累積疲勞，1月能否快速進入狀態也充滿不確定性。總教練柳志炫點出，在金河成、李政厚、金慧成等「旅美三劍客」回歸之後，整體打擊火力將更為提升。然而，如果投手群仍持續送分、控球失準的低迷狀態，那麼即使擁有再強的打線也難以彌補。