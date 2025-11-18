MiLB／沈家羲盼明年摸到2A 體認語言對旅外真的很重要

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
沈家羲。記者陳宛晶／攝影
效力水手隊的台灣投手沈家羲，今年展開第一個旅美賽季，也度過一小段沒有翻譯的日子，讓他忍不住笑答：「語言對每個要旅外的真的滿重要。」設定明年目標，他說希望球季結束時，可以摸到高階1A或2A。

沈家羲今年從新人聯盟開季，季中升上1A，回顧今年球季，他說：「剛開始就遇到滿多挫折，後面放慢腳步、越投越順，不一樣的想法。」談到進步最多的地方，他指出控球、變化球穩定度，以及解讀打者能力。

還有一項挑戰來自語言，沈家羲提到，水手有他自己和林鉑濬兩位台灣人，配置一位翻譯，有段時間學弟因為復健需要翻譯，「那段時間靠自己講英文，一開始很緊張，後面就比較適應了，也覺得語言對每個要旅外的真的滿重要。」

沈家羲與這批旅美選手中以潘文輝、柯敬賢、黃仲翔交情最好，沈家羲會端出拿手好菜招待他們，他透露：「在亞利桑那時，我都叫他們來我家裡，我煮菜給他們吃，我會煮比較家常的。」

