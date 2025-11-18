中職／王勝偉下一步溝通中 談後藤教頭「連不會日文都好溝通」

明年球季就要滿42歲的王勝偉，明年球季角色備受關注，他不諱言「和球團有聊到」、「經紀人密切與他們接洽」，但在那之前，他說仍會朝自己的計畫在走，「沒有任何改變」。

王勝偉征戰中職至今18個年頭，出賽1524場取得1407安打、60轟、241盜，累積9座游擊手金手套、4座盜壘王，也是2022年東山再起獎得主。

王勝偉自承目前身體狀態也都還不錯，「主要是怎麼讓身體恢復時間更短，今年計畫的訓練上，會把心肺的部分做得更多。」

被問到明年賽季將以選手身分續戰或轉換其他角色，王勝偉證實，是有聊到，「但還是交給經紀人，密集和他們（球團）接洽。」他強調，「如果身體條件可以，當然我會想繼續（當選手），主要還是看身體狀況，如果想法和身體無法達到一致，就比較難去執行。」但他說，目前方向仍是朝原定計劃鞭策自己。

王勝偉今年常駐二軍，共事二軍教頭後藤光尊，就是明年的悍將一軍教頭，談到後藤的風格，王勝偉透露，他會從心理、技術、身體素質多方面去了解，幫助選手掌握自己狀態、適合方向。至於是否好溝通？他笑說：「連我日文不好的都很好溝通。」