中職／鄭兆行是否續留猿營等通知中 古久保公布去職以為是玩笑

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
樂天桃猿隊一軍綜合守備教練鄭兆行。記者陳宛晶／攝影
樂天桃猿隊在奪冠後餘波盪漾，總教練古久保健二遭到解職，一軍綜合守備教練鄭兆行今天出席關懷盃記者會，媒體也相當關心他的職位狀態，鄭兆行目前尚未收到通知，回顧這陣子的心情也坦言：「其實我現在有點亂亂的。」

今天面對媒體包圍，鄭兆行第一句話就是：「要問我們球隊的事嗎？」猿隊經歷多事之秋，不少教練、選手都還處在等消息的階段，他自己也是一樣，「應該是這一兩個禮拜會有消息，領隊要怎麼安排人事也沒辦法，我們本來就是棋子而已。」

「我真的不知道接下來會怎樣，沒有任何消息，都是滑手機看到你們寫的才知道。」鄭兆行苦笑說著，不諱言自己現在的心情也是亂亂的，「本來還沈浸在喜悅當中，但是發生這些事情，所以有點沒有方向。」

鄭兆行表示，自己在樂天這三年收穫很多，「和選手在一起，他們也教我很多東西，我是希望可以的話可以在這裡繼續，但也不知道會怎麼走。」

鄭兆行回想古久保宣布離職的那一天，自己原本來以為他只是在開玩笑，「他說以後沒辦法和大家共事，看到他流淚才知道事情大條了。」他那天陪著古久保到最後，「但我語言不通，所以也只是看著他。」

