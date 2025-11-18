中職／高國慶還沒自信能扛起「紅綠燈」 直言「若無法勝任…」

統一獅隊昨天公布教練團異動，完整名單一公布，引起最多討論的位置之一就是三壘指導教練高國慶，承擔起俗稱「紅綠燈」的角色，高國慶坦言不確定自己能不能勝任，尤其這是直接牽動比賽勝負的位置，也說出「教練也是自由之身」，他說：「如果真的沒辦法勝任，我還是需要考慮，因為我承擔不起這個風險。」

高國慶自選手生涯引退後，近兩季擔任二軍首席教練，明年球季將轉換任務為一軍三壘指導教練。

談到新職務，高國慶直言，「雖然已經發布，但如果覺得自己不能勝任就再討論。」他透露在兩周前聽到總教練林岳平解釋考量，希望周廣勝進到休息室裡看球隊，看的面會比較多，所以希望改由高國慶承擔三壘指導的位置，他當下就表達出自己的疑慮，「我說希望他考慮看看，到昨天發布出來，我也是跟總經理講真的確定嗎？也是沒辦法、拗不過。」

他坦言，自己從小學打棒球起，從來沒有擔綱過這個位置，唯一經驗是在世壯運，「如果我今年在二軍已經做這個位置，也許可以，但一軍上去直接輸贏，一年下來如果差那一場、半場，以我的個性我會很自責、我承擔不起。」

高國慶表示，距離開季還有時間，他也只能安慰自己，趕快利用這段時間吸收學習，但他也重申：「教練也是自由之身，如果真的沒辦法勝任，我還是需要考慮，因為我承擔不起這個風險。」講一講忍不住爆自己的料，「我承認，當選手，我也常常看錯暗號。」