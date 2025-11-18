快訊

金句爆紅！「從從容容、游刃有餘」排字登共艦 王世堅回應了

傳前高層羅唯仁跳槽英特爾帶逾20箱手寫機密 台積電反應藏貓膩

新北也賣出4600顆毒蛋 彰化縣府公布毒蛋去向「新北進貨1萬顆」

中職／高國慶還沒自信能扛起「紅綠燈」 直言「若無法勝任…」

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
獅隊昨天公布新教練團，高國慶承擔起俗稱「紅綠燈」的三壘指導員角色。 聯合報系資料照
獅隊昨天公布新教練團，高國慶承擔起俗稱「紅綠燈」的三壘指導員角色。 聯合報系資料照

統一獅隊昨天公布教練團異動，完整名單一公布，引起最多討論的位置之一就是三壘指導教練高國慶，承擔起俗稱「紅綠燈」的角色，高國慶坦言不確定自己能不能勝任，尤其這是直接牽動比賽勝負的位置，也說出「教練也是自由之身」，他說：「如果真的沒辦法勝任，我還是需要考慮，因為我承擔不起這個風險。」

高國慶自選手生涯引退後，近兩季擔任二軍首席教練，明年球季將轉換任務為一軍三壘指導教練。

談到新職務，高國慶直言，「雖然已經發布，但如果覺得自己不能勝任就再討論。」他透露在兩周前聽到總教練林岳平解釋考量，希望周廣勝進到休息室裡看球隊，看的面會比較多，所以希望改由高國慶承擔三壘指導的位置，他當下就表達出自己的疑慮，「我說希望他考慮看看，到昨天發布出來，我也是跟總經理講真的確定嗎？也是沒辦法、拗不過。」

他坦言，自己從小學打棒球起，從來沒有擔綱過這個位置，唯一經驗是在世壯運，「如果我今年在二軍已經做這個位置，也許可以，但一軍上去直接輸贏，一年下來如果差那一場、半場，以我的個性我會很自責、我承擔不起。」

高國慶表示，距離開季還有時間，他也只能安慰自己，趕快利用這段時間吸收學習，但他也重申：「教練也是自由之身，如果真的沒辦法勝任，我還是需要考慮，因為我承擔不起這個風險。」講一講忍不住爆自己的料，「我承認，當選手，我也常常看錯暗號。」

高國慶 統一獅
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

中職／獅教練團達25人領先各隊 胡金龍鞭策陳鏞基預言成真

中職／獅隊公布教練團慰留林岳平教頭 胡金龍任一軍助理打擊教練

中職／當台灣隊長之前 陳傑憲曾被餅總念：你這隊長沒什麼用

日職／林岳平福岡巨蛋現場直擊 古林睿煬：打到明天才有趣

相關新聞

中職／高國慶還沒自信能扛起「紅綠燈」 直言「若無法勝任…」

統一獅隊昨天公布教練團異動，完整名單一公布，引起最多討論的位置之一就是三壘指導教練高國慶，承擔起俗稱「紅綠燈」的角色，高...

中職／王勝偉下一步溝通中 談後藤教頭「連不會日文都好溝通」

明年球季就要滿42歲的王勝偉，明年球季角色備受關注，他不諱言「和球團有聊到」、「經紀人密切與他們接洽」，但在那之前，他說...

MiLB／沈家羲盼明年摸到2A 體認語言對旅外真的很重要

效力水手隊的台灣投手沈家羲，今年展開第一個旅美賽季，也度過一小段沒有翻譯的日子，讓他忍不住笑答：「語言對每個要旅外的真的...

經典賽／投手群大崩盤成隱憂 南韓媒體點明旅美三劍客回歸絕非萬靈丹

南韓隊在東京巨蛋舉行的「日韓交流賽」最終以1敗1和作收，過程中雖然打擊表現有許多亮點，但投手群的嚴重控球問題，一共送給對手23次保送，也讓南韓媒體對於明年3月的經典賽前景感到憂心。 南韓隊首戰以

中職／鄭兆行是否續留猿營等通知中 古久保公布去職以為是玩笑

樂天桃猿隊在奪冠後餘波盪漾，總教練古久保健二遭到解職，一軍綜合守備教練鄭兆行今天出席關懷盃記者會，媒體也相當關心他的職位...

黑豹旗／左投曾睿豪4.2局好投 東體擊退麥寮晉16強

黑豹旗青棒賽台東體中今天與麥寮高中交手，靠著左投曾睿豪4.2局無責失分好投，東體團隊敲出6支安打，把握對手單場5次失誤機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。