黑豹旗／左投曾睿豪4.2局好投 東體擊退麥寮晉16強
黑豹旗青棒賽台東體中今天與麥寮高中交手，靠著左投曾睿豪4.2局無責失分好投，東體團隊敲出6支安打，把握對手單場5次失誤機會，終場以7比5搶勝、晉級16強。
黑豹旗青棒賽台東體中今天與麥寮高中交手攻勢往來，台東體中1局上靠著安打、保送、捕逸、暴投、對方守備失誤攻下2分，1局下麥寮也抓準東體守備有狀況，單局2安、2失誤，攻下3分、超前比數。
台東體中2局上再起攻勢，靠著保送、犧牲觸擊、失誤，跑回追平分，林宗賓適時安打、送回超前分，再靠著失誤多跑回1分保險分；台東體中3局上再起攻勢，靠著保送、失誤、黃靖哲二壘打，一棒2分、幫助球隊拉開領先差距。
麥寮高中2到5局沒有再多拿分數，6局下靠著接連四壞保送、滾地球、黃維閔適時安打追回2分，但攻勢沒有延續吞敗止步。
台東體中先發左投曾睿豪今天總計用77球投4.2局，被敲出3支安打，投出2次四死球保送、6次三振，失掉3分非責失分、拿下勝投，率隊晉級。
