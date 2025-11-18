關懷盃／原棒協帶運科教室到原鄉 前進光復關心災後重建

今年關懷盃棒球邀請賽將在11月28日到12月1日在花蓮縣舉辦，今年邁入第32屆，口號「Kulumaha」意為布農族語「回家吧」，原棒協理事長王勝偉邀請大家跟著原住民職棒選手一起回到家鄉，共襄盛舉參加棒球嘉年華；花蓮光復在9月遭遇馬太鞍溪堰塞湖溢流災害，原棒協也將利用關懷盃期間前進光復，呼籲社會大眾對災後重建保持關心。

關懷盃從第一屆開始往返花蓮、台東超過30年，今年參賽隊伍62隊，分為少棒硬式組16隊、少棒軟式組25隊、青少棒21隊，包含連續32年參賽未間斷的宜蘭三星國小、花蓮太巴塱國小，近年也跨海邀請日本隊伍來台切磋，已經連續兩年帶走軟式少棒組冠軍的沖繩代表，今年將挑戰三連霸任務交給浦添tigers。

關懷盃每年皆安排職棒球員在比賽結束後與小朋友交流，順應時代潮流，今年將運科教室帶到原鄉，透過專業講師教導小球員，透過數據解析棒球場上的投、打、跑、守。

此外，適逢9月底發生馬太鞍溪堰塞湖溢流災害，重返花蓮的關懷盃為表公益責任，原棒協前進光復國中現場，呼籲社會大眾對災後重建保持關心。