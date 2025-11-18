快訊

關懷盃／原棒協帶運科教室到原鄉 前進光復關心災後重建

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
原棒協理事長王勝偉。記者陳宛晶／攝影
原棒協理事長王勝偉。記者陳宛晶／攝影

今年關懷盃棒球邀請賽將在11月28日到12月1日在花蓮縣舉辦，今年邁入第32屆，口號「Kulumaha」意為布農族語「回家吧」，原棒協理事長王勝偉邀請大家跟著原住民職棒選手一起回到家鄉，共襄盛舉參加棒球嘉年華；花蓮光復在9月遭遇馬太鞍溪堰塞湖溢流災害，原棒協也將利用關懷盃期間前進光復，呼籲社會大眾對災後重建保持關心。

關懷盃從第一屆開始往返花蓮、台東超過30年，今年參賽隊伍62隊，分為少棒硬式組16隊、少棒軟式組25隊、青少棒21隊，包含連續32年參賽未間斷的宜蘭三星國小、花蓮太巴塱國小，近年也跨海邀請日本隊伍來台切磋，已經連續兩年帶走軟式少棒組冠軍的沖繩代表，今年將挑戰三連霸任務交給浦添tigers。

關懷盃每年皆安排職棒球員在比賽結束後與小朋友交流，順應時代潮流，今年將運科教室帶到原鄉，透過專業講師教導小球員，透過數據解析棒球場上的投、打、跑、守。

此外，適逢9月底發生馬太鞍溪堰塞湖溢流災害，重返花蓮的關懷盃為表公益責任，原棒協前進光復國中現場，呼籲社會大眾對災後重建保持關心。

關懷盃 棒球 棒協
相關新聞

棒球／中國聯賽明年開打 選秀名單驚見曹錦輝、林益全

中國棒球城市聯賽（CPB）預計明年正式展開新賽季，聯盟規定每支球隊名單中必須至少包含10名來自台灣、香港或澳門的選手，第一份「台灣自由球員名單」也備受關注。而根據，《壹蘋新聞網》報導，名單中驚見知名台將，包含前旅美名投曹錦輝和剛被統一獅「Thank you」的林益全。

棒球／去年遭樂天桃猿釋出 陳鴻文拒絕赴中國聯賽打球

中國大陸今年宣布成立中國城市棒球聯賽（CPB），根據規定，參與聯賽的每支隊伍中必須包含10名「台港澳球員」，根據報導指出，去年球季結束後遭樂天桃猿釋出的陳鴻文也曾收到中國聯賽的邀請，不過他直接拒絕，希望留在台灣培育下一代棒球好手。

關懷盃／原棒協帶運科教室到原鄉 前進光復關心災後重建

今年關懷盃棒球邀請賽將在11月28日到12月1日在花蓮縣舉辦，今年邁入第32屆，口號「Kulumaha」意為布農族語「回...

黑豹旗／賴謙凡中繼4.2局穩守 大溪高中擊敗花體晉16強

黑豹旗青棒賽大溪高中今天與花蓮體中交手展現韌性，前5局落後、6局下突破，靠著接連安打攻下3分翻轉戰局，賴謙凡中繼4.2局...

黑豹旗／林珺希U18世界盃後首登板 只用1球救援成功

大溪高中林珺希U18世界盃後首場登板投球，今天黑豹旗與花蓮體中交手，7局上後援、1球抓2個出局數守住勝利、救援成功，總教...

冬盟／曾昱磬3安1打點獲MVP 台灣海洋勝韓職聯隊

亞洲冬季棒球聯盟台灣海洋今晚與韓職聯隊交手，台灣海洋一路領先，8局下被扳平，9局上靠著王念好高飛犧牲打送回致勝分，終場以...

udn討論區

0 則留言
