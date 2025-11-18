黑豹旗／賴謙凡中繼4.2局穩守 大溪高中擊敗花體晉16強

快訊

中央社／ 新北18日電
黑豹旗青棒賽大溪高中今天與花蓮體中交手展現韌性，前5局落後、6局下突破，靠著接連安打攻下3分翻轉戰局，賴謙凡中繼4.2局穩守，率隊以3比1搶勝晉16強。

黑豹旗青棒賽大溪高中今天與花蓮體中交手，花蓮體中1局上靠著安打、保送、捕逸、暴投先馳得點，大溪高中前5局打線受制於花蓮體中先發投手黃泓燁，5局打完0比1落後。

大溪高中6局下找到突破口，陳柏凱、林珺希接連安打，黃睿謙適時安打扳平比數，吳敬偉補上安打送回超前分，再靠著犧牲觸擊、高飛犧牲打多添1分保險分。

大溪高中總教練鄭錦繁表示，今天大溪打者擊球點都不錯，但有觀察到對方外野手守的比較深遠，比賽前半段也被對方的投手節奏拉著走，花體情蒐做得不錯。

鄭錦繁提到，現在各隊情蒐能力都越來越好，好的打者就是要想辦法找到應對方式，點名黃睿謙今天6局代打建功、幫助球隊扳平比數，是球隊搶勝關鍵。

大溪先發投手徐少樺先發2局失掉1分非責失分無關勝敗，賴謙凡中繼4.2局無失分、拿下勝投，林珺希後援1球抓2個出局數、無失分，奪下救援成功。

黑豹旗
