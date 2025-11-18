棒球／去年遭樂天桃猿釋出 陳鴻文拒絕赴中國聯賽打球

中國大陸今年宣布成立中國城市棒球聯賽（CPB），根據規定，參與聯賽的每支隊伍中必須包含10名「台港澳球員」，根據報導指出，去年球季結束後遭樂天桃猿釋出的陳鴻文也曾收到中國聯賽的邀請，不過他直接拒絕，希望留在台灣培育下一代棒球好手。

根據《ETtoday》報導，陳鴻文離開中職舞台後，對於前去中國打球並無太大興趣，因此當被徵詢意見時，他便毫不猶豫明確拒絕了。

陳鴻文11月初也在臉書社群分享「LBC火球啟動計畫」，在新北蘆洲的LBC棒球俱樂部由他本人親自授課，六堂完整課程，從基礎體能、投球機制、爆發力、球速優化到實戰整合，將多年來效力中執、征戰國際賽累積的經驗轉化為教學內容，並推出一對一、一對二兩種授課形式。

陳鴻文於2007到2012年效力美國職棒小聯盟體系，2013年回到中職效力兄弟象和中信兄弟，2018到2022年效力富邦悍將，2023到2024年則轉戰樂天桃猿；此外，陳鴻文效力中華隊經驗豐富，2009、2013、2017年都代表國家出戰世界棒球經典賽，2015年也出征過世界12強棒球賽。

在中職一軍的12個賽季，陳鴻文總計出賽458場，拿下54勝57敗、有108次救援成功、30次中繼成功，生涯一軍防禦率3.65。