棒球／中國聯賽明年開打 選秀名單驚見曹錦輝、林益全

中國棒球城市聯賽（CPB）預計明年正式展開新賽季，聯盟規定每支球隊名單中必須至少包含10名來自台灣、香港或澳門的選手，第一份「台灣自由球員名單」也備受關注。而根據《壹蘋新聞網》報導，名單中驚見知名台將，包含前旅美名投曹錦輝和剛被統一獅「Thank you」的林益全。

CPB預計明年1月啟動選秀，目前規劃5支球隊、每隊30人，薪資上限開出相當誘人的條件，選秀球員最高月薪可達人民幣4萬元（約新台幣17萬5517元），對於每一隊必須擁有的10名「台港澳球員」而言，應為不錯的誘因。

林益全。聯合報系資料照

《壹蘋新聞網》報導，曹錦輝和林益全既然會出現在台灣自由球員名單中，就代表兩人對參與CPB選秀持開放態度。現年44歲的曹錦輝可說是台灣棒球迷心中「永遠的痛」，擁有極高天賦的他曾在2003年7月登上大聯盟，是台灣第一位登上大聯盟的投手、也在同年搶下台灣人在大聯盟的首勝。沒想到回到中職後卻捲入2009年假球案，而被中職決定永不錄用。

至於「神全」林益全則在中職賽季結束後，被統一獅宣布「戰力外」，這位中職一代強打的下一步是去到中國大陸延續棒球路，還是就此高掛球鞋，將成為台灣棒球休賽季的熱門話題。