棒球／中國聯賽明年開打 選秀名單驚見曹錦輝、林益全

聯合新聞網／ 綜合報導
曹錦輝。 歐新社資料照
曹錦輝。 歐新社資料照

中國棒球城市聯賽（CPB）預計明年正式展開新賽季，聯盟規定每支球隊名單中必須至少包含10名來自台灣、香港或澳門的選手，第一份「台灣自由球員名單」也備受關注。而根據《壹蘋新聞網》報導，名單中驚見知名台將，包含前旅美名投曹錦輝和剛被統一獅「Thank you」的林益全

CPB預計明年1月啟動選秀，目前規劃5支球隊、每隊30人，薪資上限開出相當誘人的條件，選秀球員最高月薪可達人民幣4萬元（約新台幣17萬5517元），對於每一隊必須擁有的10名「台港澳球員」而言，應為不錯的誘因。

林益全。聯合報系資料照
林益全。聯合報系資料照

《壹蘋新聞網》報導，曹錦輝和林益全既然會出現在台灣自由球員名單中，就代表兩人對參與CPB選秀持開放態度。現年44歲的曹錦輝可說是台灣棒球迷心中「永遠的痛」，擁有極高天賦的他曾在2003年7月登上大聯盟，是台灣第一位登上大聯盟的投手、也在同年搶下台灣人在大聯盟的首勝。沒想到回到中職後卻捲入2009年假球案，而被中職決定永不錄用。

至於「神全」林益全則在中職賽季結束後，被統一獅宣布「戰力外」，這位中職一代強打的下一步是去到中國大陸延續棒球路，還是就此高掛球鞋，將成為台灣棒球休賽季的熱門話題。

林益全 曹錦輝 棒球
相關新聞

棒球／中國聯賽明年開打 選秀名單驚見曹錦輝、林益全

中國棒球城市聯賽（CPB）預計明年正式展開新賽季，聯盟規定每支球隊名單中必須至少包含10名來自台灣、香港或澳門的選手，第一份「台灣自由球員名單」也備受關注。而根據，《壹蘋新聞網》報導，名單中驚見知名台將，包含前旅美名投曹錦輝和剛被統一獅「Thank you」的林益全。

棒球／去年遭樂天桃猿釋出 陳鴻文拒絕赴中國聯賽打球

中國大陸今年宣布成立中國城市棒球聯賽（CPB），根據規定，參與聯賽的每支隊伍中必須包含10名「台港澳球員」，根據報導指出，去年球季結束後遭樂天桃猿釋出的陳鴻文也曾收到中國聯賽的邀請，不過他直接拒絕，希望留在台灣培育下一代棒球好手。

日職／林安可成第10位西武台灣球員 郭泰源是指標、張誌家為汙點

統一獅隊外野手林安可確定於明年加入日本職棒西武隊，成為台灣第10位加盟西武隊球員。前富邦悍將副領隊郭泰源則為台灣第一位加入西武隊的球員，他以投手締造超過百勝戰績，仍是日本職棒指標性人物。 由於林

日職／從東京不到一小時電車抵達西武巨蛋 赴日為林安可加油超方便

日本職棒西武獅隊主場雖位於琦玉縣，但其實距離東京都並不遠，因此想為林安可加油，其實主要購買前往東京機票即可，而且西武隊也提供了中文網站的購票連結(https://www.seibulions.jp/t

冬盟／曾昱磬3安1打點獲MVP 台灣海洋勝韓職聯隊

亞洲冬季棒球聯盟台灣海洋今晚與韓職聯隊交手，台灣海洋一路領先，8局下被扳平，9局上靠著王念好高飛犧牲打送回致勝分，終場以...

中職／獅教練團達25人領先各隊 胡金龍鞭策陳鏞基預言成真

統一獅隊上個月在季後挑戰賽不敵樂天桃猿隊，挑戰隊史第11座總冠軍失利，今天公布新球季教練團成員，一、二軍加起來多達25人...

