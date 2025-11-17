冬盟／曾昱磬3安1打點獲MVP 台灣海洋勝韓職聯隊

快訊

中央社／ 台北17日電
曾昱磬。 報系資料照
曾昱磬。 報系資料照

亞洲冬季棒球聯盟台灣海洋今晚與韓職聯隊交手，台灣海洋一路領先，8局下被扳平，9局上靠著王念好高飛犧牲打送回致勝分，終場以5比4搶勝；曾昱磬3安1打點，獲選單場MVP。

台灣海洋隊今天與韓職聯隊在嘉義市立棒球場交手，台灣海洋隊1局上1人出局後田子杰敲出二壘打、顏郁軒選到四壞保送，林培緯安打攻占滿壘，曾昱磬適時安打幫助球隊先馳得點，高聖恩補上安打再添1分。

韓職聯隊前3局沒能拿下分數，4局下1人出局後尹俊皓從台灣海洋隊中繼投手邱立璿手中敲出陽春砲，邱立璿及時回穩，沒有多掉分數。

台灣海洋隊6局上攻勢再起，曾昱磬率先敲出安打，2人出局後林威漢安打推進，吳柏萱二壘打、一棒2分，幫助球隊多添分數。

韓職聯隊8局下靠著失誤、安打、保送攻占滿壘，2人出局滿壘局面，台灣海洋隊換上韋宏亮登板沒能止血，先投出保送失掉1分，接著被尹俊皓敲安再掉2分，形成4比4平手局面，失掉的3分（非責失）都要算在前一任投手鄭澔身上。

台灣海洋隊9局上再有攻勢，1人出局後林培緯、曾昱磬接連安打，高聖恩滾地球造成韓職聯隊守備失誤，王念好高飛犧牲打送回致勝分。

韋宏亮9局下續投，雖被首名打者敲出安打，但沒讓韓職聯隊延續攻勢，替球隊守住勝利；韋宏亮總計投1.1局無失分、拿下勝投。

曾昱磬總計5打數敲出3支安打，貢獻1分打點，獲選單場最有價值球員（MVP）。

韓職 韋宏亮
