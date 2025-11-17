日職／從東京不到一小時電車抵達西武巨蛋 赴日為林安可加油超方便
日本職棒西武獅隊主場雖位於琦玉縣，但其實距離東京都並不遠，因此想為林安可加油，其實主要購買前往東京機票即可，而且西武隊也提供了中文網站的購票連結(https://www.seibulions.jp/tcc/)，購票也相當方便，如果熟悉日文也可前往日本便利商店及球場現場購票。
根據西武隊官方認可的「Tickets in Japan」的發文，西武主場belluna巨蛋，從東京池袋站搭電車約40分鐘即可抵達，該文描述，這座半球型巨蛋球場十分罕見，不用擔心下雨取消比賽。同時球場內約有70家餐廳，是日本職棒中規模最大的美食球場之一。
另外根據「JR東日本創造旅遊」的介紹，主要可利用「西武鐵道一日券」方式，不僅可以看球賽，也可以進行觀光，尤其是被稱為小江戶的「川越」，非常推薦。
