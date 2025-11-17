中職／獅教練團達25人領先各隊 胡金龍鞭策陳鏞基預言成真
統一獅隊上個月在季後挑戰賽不敵樂天桃猿隊，挑戰隊史第11座總冠軍失利，今天公布新球季教練團成員，一、二軍加起來多達25人，陣容是中華職棒6隊最龐大，胡金龍退休後立刻接下一軍助理打擊教練，明年繼續留在球場奮戰。
獅隊教練團正式出爐，林岳平確定邁入領軍第7個球季，胡金龍進入教練團一事，球團內部保密到家，今天成為25人名單的亮點，中職「生涯打擊王」換成另一種身分延續職棒生涯。
獅隊今年季前在台南棒球場舉辦球迷同樂會，胡金龍聊到季後將卸下選手身分，好友陳鏞基也透露來自「金龍教練」的鞭策：「如果我成為教練，你還是選手的話，我會嚴格訓練你。」當時有趣的場面，現在真的變成事實。
胡金龍球員生涯12年歷經義大犀牛、富邦悍將、獅隊各4個球季，2014、15年連續拿到中職打擊王和安打王，生涯打擊率3成44位居史上第1（中職規定打數滿2000次符合資格），就看最接近的王柏融（3成42）、林立（3成40）未來有沒有機會超越。
昔日中華隊「金鏞連線」打響名號，胡金龍本季以41歲之齡退休，陳鏞基還比老友大一歲，兩人明年首次變成教練、球員的關係；值得一提的是，獅隊教練團分工精細超越各隊，不難看出球團對退役老將用心照顧的程度，確實展現元老級球隊的風範。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言