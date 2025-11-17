快訊

法庭認定血腥鎮壓學運 孟加拉前總理哈希納被判死刑

籃球／假球案後「沒臉見人」 涉案球員籃壇消失

鴻海與日廠合作電動巴士傳最快明年開始生產 1月先成立新公司

中職／獅教練團達25人領先各隊 胡金龍鞭策陳鏞基預言成真

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
統一獅胡金龍（左）與陳鏞基。報系資料照
統一獅胡金龍（左）與陳鏞基。報系資料照

統一獅隊上個月在季後挑戰賽不敵樂天桃猿隊，挑戰隊史第11座總冠軍失利，今天公布新球季教練團成員，一、二軍加起來多達25人，陣容是中華職棒6隊最龐大，胡金龍退休後立刻接下一軍助理打擊教練，明年繼續留在球場奮戰。

獅隊教練團正式出爐，林岳平確定邁入領軍第7個球季，胡金龍進入教練團一事，球團內部保密到家，今天成為25人名單的亮點，中職「生涯打擊王」換成另一種身分延續職棒生涯。

獅隊今年季前在台南棒球場舉辦球迷同樂會，胡金龍聊到季後將卸下選手身分，好友陳鏞基也透露來自「金龍教練」的鞭策：「如果我成為教練，你還是選手的話，我會嚴格訓練你。」當時有趣的場面，現在真的變成事實。

胡金龍球員生涯12年歷經義大犀牛、富邦悍將、獅隊各4個球季，2014、15年連續拿到中職打擊王和安打王，生涯打擊率3成44位居史上第1（中職規定打數滿2000次符合資格），就看最接近的王柏融（3成42）、林立（3成40）未來有沒有機會超越。

昔日中華隊「金鏞連線」打響名號，胡金龍本季以41歲之齡退休，陳鏞基還比老友大一歲，兩人明年首次變成教練、球員的關係；值得一提的是，獅隊教練團分工精細超越各隊，不難看出球團對退役老將用心照顧的程度，確實展現元老級球隊的風範。

胡金龍 中職 樂天桃猿
