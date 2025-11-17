快訊

周五前東北季風持續影響 周三、周四「低溫下探13度」

日職／林安可成第10位西武台灣球員 郭泰源是指標、張誌家為污點

聽新聞
0:00 / 0:00

日職／林安可成第10位西武台灣球員 郭泰源是指標、張誌家為污點

聯合新聞網／ 整理
林安可。報系資料照
林安可。報系資料照

統一獅隊外野手林安可確定於明年加入日本職棒西武隊，成為台灣第10位加盟西武隊球員。前富邦悍將副領隊郭泰源則為台灣第一位加入西武隊的球員，他以投手締造超過百勝戰績，仍是日本職棒指標性人物。

由於林安可加盟細節尚未確定，仍不清楚最後簽約金價碼。而之前張誌家以1.2億日圓加入西武，是目前為止最高簽約金球員，可惜在日職除首年10勝，之後表現並不理想，最後回到台灣打中華職棒，還因涉賭搞壞名聲，傳於去年初過世。

歷年曾效力日職西武隊球員：

●郭泰源(投手)

加盟年紀：23歲 簽約金額：8000萬日圓

一軍成績表現：1985-1997(13年) 出賽場次：272場(117勝68負18救援)

●許銘傑(投手)

加盟年紀：24歲 簽約金額：1億日圓

一軍成績表現：2000-2011(12年) 出賽場次：263場(49勝46負1救援)

*2012-2013年在歐力士。

●張誌家(投手)

加盟年紀：22歲 簽約金額：1.2億日圓

一軍成績表現：2002-2004(3年) 出賽場次：63場(26勝19負1救援)

●李振昌(投手)

加盟年紀：29歲 簽約金額：未公布

一軍成績表現：2016(1年) 出賽場次：18場(0勝0負0救援)

●郭俊麟(投手)

加盟年紀：22歲 簽約金額：5200萬日圓

一軍成績表現：2015-2019(4年) 出賽場次：38場(5勝11負0救援)

●吳念庭(內野手)

加盟年紀：22歲 簽約金額：2000萬日圓

一軍成績表現：2016-2023(7年) 出賽場次：382場(220安打含18全壘打、108打點、10次盜壘)

●廖任磊(投手)

加盟年紀：23歲 簽約金額：4000萬日圓

一軍成績表現：2019(1年) 出賽場次：3場(0勝0負0救援)

●張奕(投手)

加盟年紀：29歲 簽約金額：未公布

一軍成績表現：2023(1年) 出賽場次：5場(0勝0負0救援)

*2016年以野手加入歐力士，2019-2022年在歐力士一軍以投手出賽，2023年加入西武。

●林冠臣(外野手)

加盟年紀：21歲 簽約金額：4000萬日圓

一軍成績表現：現役二軍，尚未一軍出賽

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

日職／林安可成第10位西武台灣球員 郭泰源是指標、張誌家為污點

統一獅隊外野手林安可確定於明年加入日本職棒西武隊，成為台灣第10位加盟西武隊球員。前富邦悍將副領隊郭泰源則為台灣第一位加入西武隊的球員，他以投手締造超過百勝戰績，仍是日本職棒指標性人物。 由於林

中職／獅隊證實林安可加盟西武 蘇泰安期待成為台灣之光

統一獅隊外野手林安可明年確定展開旅日生涯，披上西武獅隊球衣，統一領隊蘇泰安表示，感謝西武對林安可的肯定，期待他在日職也能...

中職／獅隊公布教練團慰留林岳平教頭 胡金龍任一軍助理打擊教練

統一獅隊今天公布教練團異動，高志綱轉任一、二軍總監兼統籌教練，潘威倫接任一軍投手教練，胡金龍退休後接任一軍助理打擊教練。

中職／獅教練團達25人領先各隊 胡金龍鞭策陳鏞基預言成真

統一獅隊上個月在季後挑戰賽不敵樂天桃猿隊，挑戰隊史第11座總冠軍失利，今天公布新球季教練團成員，一、二軍加起來多達25人...

中職／不知何時才能再見到「阿公」 林立感嘆再多抱怨都沒用

樂天桃猿隊總教練古久保健二領軍封王，卻遭到無預警去職，前天已經搭機離台，隊上球星林立也到桃園機場送機，今天出席UBL大專...

中職／林立把受傷當做朋友面對 經典賽讓給別人不是壞事

中華隊全力備戰明年3月世界棒球經典賽，近年成為中華隊常客的林立也是教練團觀察重點，是否連續兩屆賽事投入值得期待；林立今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。