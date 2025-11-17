日職／林安可成第10位西武台灣球員 郭泰源是指標、張誌家為污點

統一獅隊外野手林安可確定於明年加入日本職棒西武隊，成為台灣第10位加盟西武隊球員。前富邦悍將副領隊郭泰源則為台灣第一位加入西武隊的球員，他以投手締造超過百勝戰績，仍是日本職棒指標性人物。

由於林安可加盟細節尚未確定，仍不清楚最後簽約金價碼。而之前張誌家以1.2億日圓加入西武，是目前為止最高簽約金球員，可惜在日職除首年10勝，之後表現並不理想，最後回到台灣打中華職棒，還因涉賭搞壞名聲，傳於去年初過世。

歷年曾效力日職西武隊球員：

●郭泰源(投手)

加盟年紀：23歲 簽約金額：8000萬日圓

一軍成績表現：1985-1997(13年) 出賽場次：272場(117勝68負18救援)

●許銘傑(投手)

加盟年紀：24歲 簽約金額：1億日圓

一軍成績表現：2000-2011(12年) 出賽場次：263場(49勝46負1救援)

*2012-2013年在歐力士。

●張誌家(投手)

加盟年紀：22歲 簽約金額：1.2億日圓

一軍成績表現：2002-2004(3年) 出賽場次：63場(26勝19負1救援)

●李振昌(投手)

加盟年紀：29歲 簽約金額：未公布

一軍成績表現：2016(1年) 出賽場次：18場(0勝0負0救援)

●郭俊麟(投手)

加盟年紀：22歲 簽約金額：5200萬日圓

一軍成績表現：2015-2019(4年) 出賽場次：38場(5勝11負0救援)

●吳念庭(內野手)

加盟年紀：22歲 簽約金額：2000萬日圓

一軍成績表現：2016-2023(7年) 出賽場次：382場(220安打含18全壘打、108打點、10次盜壘)

●廖任磊(投手)

加盟年紀：23歲 簽約金額：4000萬日圓

一軍成績表現：2019(1年) 出賽場次：3場(0勝0負0救援)

●張奕(投手)

加盟年紀：29歲 簽約金額：未公布

一軍成績表現：2023(1年) 出賽場次：5場(0勝0負0救援)

*2016年以野手加入歐力士，2019-2022年在歐力士一軍以投手出賽，2023年加入西武。

●林冠臣(外野手)

加盟年紀：21歲 簽約金額：4000萬日圓

一軍成績表現：現役二軍，尚未一軍出賽