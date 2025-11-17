國中軟棒／田沅羲投打俱佳 台中市向上國中奪隊史首冠

國中棒球聯賽（軟式組）冠軍戰為「台中內戰」，向上國中今天靠著隊長田沅羲投打俱佳，率隊以2比1力克中山國中，抱回國中軟式棒球聯賽隊史首座冠軍。

向上與中山國中曾在市內軟式聯賽冠軍戰交手過，向上當時以5比4獲勝，全國賽再度對決，戰況依舊激烈。今天冠軍戰向上3局下靠著投手犯規先馳得點，中山則在5局上以強迫取分戰術追平，5局下向上田沅羲擊出二壘安打送回超前分，靠著這一分，向上成為最後贏家。

向上國三的田沅羲敲出關鍵安打，投球方面也有表現，5局上2出局、有危機局面，接替先發投手楊子漢登板、有效止血，一路投完比賽，後援2.1局無失分，為冠軍戰勝投、勝利打點，賽後拿下賽會最有價值球員（MVP）及打擊獎第2名。

向上總教練鍾昆龍表示，田沅羲和楊子漢今天投球貢獻大，在這種高張力比賽能有這樣的表現不容易，田沅羲從南投來台中打球，國中第一次打聯賽，擔任隊長以身作則。鍾昆龍也稱讚對手中山實力堅強，一路以來遇到的都是可敬的對手，能夠打到最後一天，球員們表現超水準，給他們100分。

田沅羲表示，上場投球沒有壓力，相信隊友守備，以平常心應戰，相信自己努力會有回報。首度打聯賽，田沅羲說，當初來向上是想兼顧打球和念書，學業成績都保持在班上前3名，能夠拿獎要感謝爸媽和教練的支持。

田沅羲(右)投打貢獻拿MVP。 學生棒球聯盟提供