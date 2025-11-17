快訊

中職／獅隊公布教練團慰留林岳平教頭 胡金龍任一軍助理打擊教練

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
統一獅胡金龍任一軍助理打擊教練。

統一獅隊今天公布教練團異動，高志綱轉任一、二軍總監兼統籌教練，潘威倫接任一軍投手教練，胡金龍退休後接任一軍助理打擊教練。

獅隊指出，季後挑戰賽2勝3敗輸給樂天桃猿隊，無緣打進總冠軍賽總教練，林岳平主動請辭總教練，球團內部經整體評估及檢討決議如下：

第一、球團考量總教練林岳平對於球隊整體規劃及新生代選手計劃性栽培每年均有明顯成效，予以慰留林岳平擔任總教練一職。

第二、為強化一軍、二軍實力能夠有效銜接，原首席教練高志綱向球團建議成立「一、二軍總監兼統籌教練」一職，透過各項計劃執行及訓練調整、增進球隊戰力。球團同意其建議，將賦予重任委由高志綱擔任該職務改善目前現況，提升球隊競爭力。

第三、2025年期間，潘威倫擔任二軍投手教練，球團也安排潘威倫參與北海道火腿隊春訓及埼玉西武獅秋訓旅外學習，球季期間也安排至一軍隨投手教練霍斯曼學習，2026 年球季潘威倫將轉任一軍投手教練，主要負責賽事投手調度及訓練，而霍斯曼也仍為投手教練，主要任務協助潘威倫教練與經驗傳承。

第四、今年球季末胡金龍卸下選手身份，明年球季將由胡金龍擔任一軍助理打擊教練，透過對於賽事解讀，協助一軍選手打擊策略擬定，進而提升打擊能力。

第五、今年球隊整體守備穩定性顯著進步，球團於季後賽期間已與玉木朋孝教練洽談續約，但玉木朋孝教練因個人生涯規劃，想回日本，球團接著在今年秋訓結束前，再次與玉木朋孝當面表達並提供複數年約，希望教練能夠續留球隊為獅隊效力，但經與其本人溝通後，玉木朋孝仍以個人生涯規劃為主，球隊尊重教練意願，並感謝他這些年的付出，祝福玉木朋孝未來一切順心。

其餘教練團異動如下，高國慶由二軍首席教練轉任一軍三壘跑壘指導教練，周廣勝專任內野守備教練，一軍首席教練將由郭俊佑接任。

一軍教練團：

總教練林岳平

一、二軍總監兼統籌教練高志綱

首席教練郭俊佑

投手教練潘威倫

投手教練霍斯曼

牛棚教練羅錦龍

打擊教練馬修爾

打擊教練潘武雄

助理打擊教練胡金龍

內野守備教練周廣勝

外野及跑壘教練莊駿凱

三壘指導教練高國慶

捕手教練陳俊輝

體能教練吳秉軒

農場主管潘俊榮

二軍教練團：

總教練劉育辰

投手教練曾浩哲

投手教練鄭博壬

投手教練賴泊凱

打擊教練唐肇廷

外野跑壘教練朱元勤

捕手教練林偉

守備教練莊景賀

體能教練高政華

基地教練傅于剛

統一獅隊公布巨軍教練團。圖／統一獅隊提供
統一獅隊公布巨軍教練團。圖／統一獅隊提供

潘威倫 高志綱 林岳平
